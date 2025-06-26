胡潤換物募款 他拿「品牌奮鬥史」換玉石 網友吵起來了

胡潤排行榜創始人胡潤發起了一項挑戰：以10元人幣的手機支架為起點，找不同的企業家以物換物，最終目標為100萬元，所籌集的錢款將會捐出。(視頻截圖)

胡潤排行榜創始人胡潤今年發起「以物換物」挑戰，以10元（人民幣，下同）手機支架為起點找不同的企業家以物換物，最終目標100萬元，籌集錢款將捐出。不過近日，中國日化領軍企業立白創始人陳凱旋用一本自己簽名的書換到了玉石，讓網友吵翻天，有網友吐槽陳凱旋拿這種換物法「不體面」，也有網友認為不能道德綁架企業家。

根據「紅星新聞」報導，第5集中胡潤以「孫悟空擺件」從比音勒芬董事長謝秉政手中換得一件題為「苦盡甘來」的玉石擺件；但第6集中，胡潤手中的物品已變成一本書，並用此書從萊克電氣董事長倪祖根處換得3件電器產品，包括咖啡機、淨水機與吸塵器。影片中，胡潤介紹書籍為「立白品牌奮鬥史」，扉頁有陳凱旋簽名，確認這是與立白創辦人交換所得，意味該書正是用玉石換來的，但兩人交換過程並未公開發布，引來網友質疑。

胡潤和倪祖根在交談。(視頻截圖)

部分網友批評陳凱旋「不體面」，質疑一本企業宣傳書與玉石擺件價值落差過大；也有人認為活動本質為公益，過度苛責不必，並指出每一次交換行為應尊重雙方自願原則，「不能道德綁架企業家」。

截至目前，立白集團官方電話無法接通，陳凱旋個人公眾號亦未回應採訪請求。胡潤方面未就影片缺集原因作出說明。

「以物換物」系列挑戰從手機支架開始，歷經機器人、古琴、畫作、銅製擺件等交換物逐漸升值，吸引不少企業參與。相關影片更衍生出其他話題，如「張朝陽後悔送回絕版LABUBU」一事也一度登上熱搜。