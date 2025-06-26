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成都「梔子花孃孃」帶腦癱兒擺攤 感動網友搭地鐵來買花

中國新聞組／綜合報導
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周揚瓊趕在晚高峰前去人流量大的通道口。(取材自封面新聞)
周揚瓊趕在晚高峰前去人流量大的通道口。(取材自封面新聞)

成都一名婦人常在天府廣場地鐵站附近，背著高出頭的一大框梔子花、荷花，推著她患有腦癱且生活完全無法自理的兒子，擺攤營生。有網友把母子的故事拍下上傳後，開始有人慕名來買花支持，並表示 「孃孃做生意真的很實誠。」這名「梔子花孃孃」靠自己雙手，一邊賣花一邊照看患病兒子，加上做生意又「實誠」的性格，感動了不少人，也收穫了一大批暖心「回頭客」。

據封面新聞報導，60歲的周揚瓊每日清晨5點起床準備，晚上6、7點收攤後，仍需照料兒子飲食與起居。她自言曾經獨自扛起進貨與照顧孩子的重擔，經常只睡4、5個小時，近來才改由花商將貨送至地鐵口，但成本也相應上升。她表示，丈夫早年離開家庭，長子雖有補貼，但生活仍仰賴她每日辛勞維持。她語氣平淡地說：「現在就想多賺點錢，以後能和兒子一起進養老院。」

談及外界希望替她募款幫助，她總是搖頭婉拒：「救急不救窮。靠自己掙來的錢，花得安心。」對於買花的顧客，她時常加送手工茉莉花手串作為感謝，也不願多收錢。曾有路人只取1把花卻付3把的錢，她仍堅持把剩下2把送上，讓目睹此事的孔女士深感動容。

這段「實誠又固執」的互動被拍下上傳，引發大量網友關注與支持。有人專程繞路購花，有人直接將現金放在攤前，不求回報。周揚瓊感激表示：「前幾天還有個小伙子，專門從龍泉坐地鐵來買我的花。」她感受到前所未有的善意與溫暖，「現在的幸福，都是好心人給的。」

周揚瓊在人少的間隙串手串。(取材自封面新聞)
周揚瓊在人少的間隙串手串。(取材自封面新聞)
周揚瓊在地鐵站賣花。(取材自封面新聞)
周揚瓊在地鐵站賣花。(取材自封面新聞)

地鐵站 養老院

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