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「累並快樂著」…中國畢業季雪山打卡火 裝備租賃店大增

中國新聞組／綜合報導
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雪山租賃經濟興起。(取材自封面新聞)
雪山租賃經濟興起。(取材自封面新聞)

畢業旅行去哪裡？全國各地不少年輕人湧向成都，將他們人生中第一座雪山獻給了川西。爬雪山曾是難度係數極高的專業運動，如今成為年輕人熱中的一項酷炫戶外活動，而因應年輕人追求性價比消費習慣而衍生的雪山徒步裝備租賃門店也大幅增加，租上一套全包費用僅需千元（人民幣，下同），甚至有年輕人空手去，在當地租了全套裝備就直上雪山。

封面新聞報導，在社群媒體上，一名網名為「痛世紀」的高中畢業生張隨安分享自己的畢業旅行經歷。她表示，高考結束後想體驗一次從未有過的冒險，選中了川西的薩武雪山。薩武雪山位於阿壩州小金縣境內，海拔超過5000米，去年開始走紅網路，其中一條徒步路線被不少嚮導形容適合新手入門。「我沒喝暈車藥，硬撐到民宿後，就開始嘔吐……」，雖然身體不適，但因為沿途上風景非常令人震撼，她用「累並快樂著」總結此次旅程。

另一名高中生李藍也將人生中的第一座雪山獻給川西，海拔5884米的亞拉雪山，山頂終年積雪，是康巴地區一座著名的神山。她還去看了貢嘎雪山；「長這麽大，我還沒去看過雪山，我覺得雪山很神祕！」她說，奔赴雪山算是當下年輕人的新愛好，她報的旅行團裡有來自全國各地的年輕人。

張隨安來自安徽阜陽，她和閨密一起報團，每人費用是1080元。她說，他們中午12點從天河路出發，車程六小時左右，中間2000海拔左右有一個大本營，凌晨2點開始爬雪山。李藍則從紅牌樓附近集結出發，三天費用總共約1500元。

在某店家的爬雪山價目表中，薩武神山新線的費用為1180元、奧太娜雪山1280元、結斯溝穿山洞980元、夏武貢嘎1080元、翡翠之眼1080元。大多數雪山被店家定義為適合新手的「初級雪山」，價格都定在千元出頭，符合年輕消費者的心理預期。

據報導，對大多數學生和年輕人來說，買一套裝備太過奢侈，張隨安「打著空手」就到了集散地，出發當天，她花400元臨時租用一整套行頭，抓絨衣、羽絨服、衝鋒衣、鞋子、帽子、墨鏡、衝頂包等等，全套裝備都可以在集結地租賃。

也因此，戶外裝備租賃行業應運而生。一家商戶說，現在越來越多年輕人喜歡雪山徒步，「我們都是年輕客戶。這段時間高考結束，外地的客戶更多」。然而，行業野蠻生長也伴隨亂象，社交媒體上不乏對仿冒品牌裝備的投訴。

不少高考畢業生分享在川西爬雪山的經歷。(取材自封面新聞)
不少高考畢業生分享在川西爬雪山的經歷。(取材自封面新聞)
雪山、戶外裝備租賃用品門店晾曬衣服和鞋子。(取材自封面新聞)
雪山、戶外裝備租賃用品門店晾曬衣服和鞋子。(取材自封面新聞)
雪山、戶外裝備租賃用品門店晾曬衣服和鞋子。(取材自封面新聞)
雪山、戶外裝備租賃用品門店晾曬衣服和鞋子。(取材自封面新聞)
川西雪山已經成為高考生的熱門畢業旅行地。(取材自封面新聞)
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