12年骨折7次 湖北「玻璃女孩」高考621分

罹患脆骨症、被稱為「玻璃娃娃」的田艷青，12年來克服身體與環境限制，堅持學業不輟，今年高考獲得621分的好成績。（取材自極目新聞）

湖北恩施巴東縣清太坪鎮青果山村，罹患脆骨症、被稱為「玻璃娃娃」的田艷青，12年來克服身體與環境限制，短短6年裡，歷經7次骨折，堅持學業不輟，今年高考 獲得621分的好成績，加上少數民族10分加分後，她將以631分投檔。

極目新聞報導，2006年，田艷青出生。1歲多時，剛蹣跚學步的她，就被病魔纏上。一次坐板凳時不慎滑倒，她頓時臉色突變，直叫腿疼，右腿嚴重腫脹。醫院拍片診斷為骨折，建議轉診宜昌。因家境極度貧困，父母無奈放棄，只得求助當地土醫師包紮治療。

5歲多進入附近小學讀書，放學路上與家中小狗奔跑時，她又一次摔倒骨折。此後，家人每日背著她上學、放學。當玩伴在滑梯上嬉戲，她只能趴在門邊遙望。夜晚，父母必須固定她的雙腿，稍一伸展就可能引發骨折。即使萬般小心，田艷青仍不時摔倒受傷。

據報導，屢次骨折讓她無法自主行走，更中斷了學業。父母意識到問題的嚴重性，決定讓她休學治療。當地醫院曾邀請重慶專家會診，確診她患上了罕見的「成骨不全症」（俗稱「玻璃娃娃」），患者極易因輕微創傷而骨折。

「得到這個結果後，我們感覺天都塌了。」田艷青的母親張彩林說。

命運在田艷青6歲迎來轉機。2012年9月，從南京大學歷史系畢業一年的徐州小夥袁輝，來到巴東縣清太坪鎮姜家灣教學點支教。得知田艷青的特殊情況後，他毅然決定每周放棄休息時間，徒步3公里山路，風雨無阻地為她上課。

兩年後因教學點合併，路途陡增至8公里，一輛二手機車便承載起田艷青的求學希望。這一程，袁輝整整六年。他不但分文不取，還自掏腰包為她購買益智玩具、圖書文具。「不能讓一個孩子掉隊。」這是他樸素而堅定的信念。在袁輝的教育開導下，田艷青落下的功課迅速趕上。學習之餘，她愛上了繪畫和手工製作，這些愛好為她的生活增添了色彩。

據報導，盡管父母悉心照料，短短6年裡，田艷青仍歷經7次骨折，兩度接受鋼板固定手術。為避免再次受傷，父母不敢讓她下地走動。田艷青以輪椅為課桌，完成了小學學業。2019年，田艷青順利升上國中，成績名列前茅。

2022年7月，田艷青以790分的中考成績勇奪清太坪鎮第一名，考入湖北省示範高中巴東一中。高中政治老師宮秀表示，為讓田艷青專注學習，學校在教室旁專門提供了一間休息室，解決往返宿舍不便的難題。室內書桌、床鋪、盥洗台一應俱全，並特許母親陪讀。同時，學校為田母在校內安排了一份工作，解決了因照顧女兒無法就業的後顧之憂。

「學校提供我們住宿，還幫我找工作，減輕了很大壓力，最受益的還是孩子。」張彩林感激之情溢於言表。在學校的悉心照料下，田艷青心無旁騖地投入學習。高三以來，她的成績常年穩居年級前30名。