鄭欽文入駐小紅書 首日大展歌喉 粉絲搶著「交朋友」

鄭欽文喜歡毛小孩，也喜歡穿搭。（取材自小紅書）

世界排名第四的中國網球名將鄭欽文 近日於小紅書 開設帳號，首日便吸引20萬粉絲關注。她化身「momo文」，展示唱歌、跳舞與時尚穿搭愛好，並在簡介自稱「被網球耽誤的歌手」。「最佳網友」鄭欽文展現活潑親民的一面，引來評論區裡粉絲熱情一片大喊「文文姊」，不但誇她唱歌好聽，還搶著「交朋友」、纏著要她分享穿搭連結。

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紅星新聞報導，鄭欽文近日開新號並發視頻更新：「momo文今天有了新身分～大家好，我是鄭欽文，今天我來小紅書啦～聽說小紅書裡各個領域都有非常厲害的網友，歡迎大家來自薦～接下來我會在小紅書和大家分享網球之外的日常生活，比如我的一些小愛好，唱歌、跳舞、時尚穿搭等，大家也可以和我分享可可愛愛的毛孩子們(聽說我還有個外號叫貓貓大人）期待在小紅書和大家交個網友。」

鄭欽文喜歡唱歌。（取材自小紅書）

視頻中，鄭欽文分享網球之外的日常生活。她向網友介紹自己，大家可能因為網球而認識她，但她還有很多其他興趣愛好，她喜歡唱歌、跳舞、也喜歡可可愛愛的毛孩子，偶爾也愛臭美。

鄭欽文還向大家展示了自己的穿搭，為了讓網友更認識她，鄭欽文展示了自己的歌喉，視頻中，鄭欽文唱了蕭亞軒的歌「遺失的心跳」，讓網友紛紛點讚。

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另外，據極目新聞報導，全球火熱的拉布布(Labubu )風潮，吹到了網球場。在日前的採訪中，鄭欽文曾直言自己最近很迷拉布布，還說去店裡買過，很難搶到。

鄭欽文球包上掛著拉布布。(視頻截圖)

前不久在英國倫敦舉行的女子網球選手協會(WTA)500女王杯上，眼尖的球迷從轉播鏡頭中發現，鄭欽文的球包上掛著一個拉布布。在球迷最新曝出的鄭欽文訓練視頻中，備戰溫網的鄭欽文，球包上也掛著兩個拉布布，看來是心愛的拉布布已經買到了。