江西救護車跨省轉運收2.8萬天價 病患家屬「不懂行情」？

南昌贛醫醫院的救護車，在事發後暫停營業。（取材自央廣網）

江西一名唐先生日前將病重兒從江西兒童醫院轉送上海救治，跨省轉運800公里被救護車收費2萬8000元人民幣(約3904美元)，且無明細。事後他發文質疑，卻引來「不懂行情」的批評。對此，江西省衛健委通報，南昌贛醫醫院收費不合理，已退還部分費用並暫停轉運服務。唐先生親屬強調，求助初衷為爭取透明收費。

潮新聞報導，今年4月，唐先生將生病的孩子送至江西省兒童醫院進行救治，而後孩子病情加重，經與醫生協商決定前往上海救治。期間醫生未告知唐先生救護車來源、費用等細節，唐先生也未對此詢問。轉運途中，唐先生才得知轉運救護車來自贛醫醫院。

救護車到達醫院，告知唐先生需要支付2萬8000元(人民幣，下同)，發車前支付一半。孩子家屬當場提出質疑認為價格過高，但救護車司機沒有回應，唐先生也擔心孩子病情，便支付了費用，江西省兒童醫院診治醫生隨車同行。抵達上海後，唐先生向司機微信 轉帳剩下的錢。

唐先生事後發文質疑「800公里收費2.8萬元且無明細」，引起全網關注。據了解，部分地區救護車起步費10元(3公里內)，3公里以外部分2元/公里，醫療費 則另計。

但部分網友認為，跨省800公里，且使用了昂貴的ECMO設備，並配備專業醫護人員，2萬8000元的費用「不算貴」甚至「合情合理」。他們指責當事人唐先生「不懂行情」，部分網友甚至以短信騷擾、電話辱罵等形式攻擊唐先生一家。

唐先生親屬澄清，網友提到的「ECMO」設備由江西省兒童醫院心臟中心提供，不存在部分網友所說「唐先生孩子使用救護車上ECMO」的情況，而且2萬8000元元僅為車輛使用費，且全部轉至司機個人帳戶。

江西省兒童醫院表示，負責轉運的車輛來自南昌贛醫醫院有限公司，該機構與醫院沒有任何關係，醫院沒有從中收取費用，因此沒有辦法提供價格明細以及發票。