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宇樹王興興推薦機械、電子專業給高考生 網讚：實在

中國新聞組／北京24日電
宇樹科技創始人王興興與他的機器人。(取材自微博)
宇樹科技創始人王興興與他的機器人。(取材自微博)

宇樹科技創始人王興興日前在微博發文，對即將進入大學的同學們提出了寶貴的報考建議。在這封微博中，他分享了自己的建議和經驗，指引年輕學子如何更好地選擇自己未來的道路。

紅星新聞報導，王興興提到，大學是充滿各種選擇和自我發揮空間的地方，每個人在專業選擇上都會感到一定的迷茫。尤其是在AI+機器人的時代，科技正在蓬勃發展，學子們也需要根據自己的喜好和興趣做出選擇。他建議，若喜歡拆解和修理電子產品，應該考慮學習機械或電子相關專業；如果對人工智能感興趣，且具備數學才能，則應該直接學習計算機科學/人工智能相關專業。此外，他也提倡多動手學習硬件相關原理，多參與實踐活動，例如自己動手製作PCB板子等。 

除了對專業的建議外，王興興還鼓勵學子們選擇一些探索性強、挑戰性大的開源項目來參與，並積極與同學、研究者交流，以提升自己的技能。他強調，未來的科技領域需要不斷更新的知識，年輕人應保持學習的熱情，持續關注科技領域的最新趨勢。 

文章說，在成長過程中，你們可能目睹了一次又一次的時代浪潮，見證了一個又一個商業奇蹟，外貿、房地產、基建、互聯網、消費電子、移動互聯網、新能源汽車，等等。可能你們會羨慕前人，覺得機會變少了，覺得宇宙的科技樹沒有太多可以探索的了。但請不要灰心，AI和機器人的時代才剛剛開始，還有大量的挑戰和機會在等你們。

網友留言說，「每一代年輕人有每一代人的機遇」、「寫得很真誠了」、「當年要是有人指導該多好」、「多想，多學，多做，大膽幹」、「這很實在」。 

據了解，大部分省市預計25日放榜，最遲不超過6月底。天津、上海23日率先放榜，兩地考試院負責人均表示，預計當地今年本科、專科的總體錄取率與往年接近。

王興興 人工智能 微博

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