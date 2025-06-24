堅持養號9年…唐山彩票迷中1800萬「這期差點忘記買」

河北吳姓男子養號九年，日前在一家新張的彩票店買到中大獎的幸運彩票。（取材自河北日報）

堅持就是勝利！河北唐山一名體育彩票迷，連續九年期期買相同號碼。養號九年後，終於在近日中了人民幣1800萬元（人民幣，下同，約250萬美元）獎金。他透露，差點忘記了買中獎的這期彩票，險些與富貴擦身而過。

據長城網和河北日報報導，幸運兒吳姓男子過去九年，堅持每期中國體育彩票大樂透買同一組號碼，前區01、04、17、20、22，後區04、10。

九年來，吳姓男子幾乎每期彩票都買這組號碼，但每月限定只花200元。

6月18日體彩大樂透第25068期開獎，吳姓男子果真中了1800萬元的追加一等獎。

領獎後吳姓男子表示，這期彩票他差點忘記了買，幸好在經過唐山遷安市永順街新寨村時，看見一家新開張的彩票店，才記起要買。

吳姓男子稱，得知中了1800萬元大獎後，他全家都非常激動，一夜未眠，第二天一早便趕去領獎。

吳先生透露，這組中獎號碼比較特殊——是他第一次買彩票時機選的。自2016年開始購買體育彩票起，他便一直堅守這幾組號碼。吳先生說他只買大樂透，基本每一期都買，但投入金額比較少，一個月200元左右，不會對生活產生影響。

吳先生表示，購彩需保持理性，中獎是運氣，沒中獎則當作支持公益事業。