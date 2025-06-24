「蘇超」升溫 單場觀賽增至3.6萬人 總贊助將破5000萬

「蘇超」常州隊21日主場對陣南京隊，常州隊以0:4不敵南京。(取材自常州發布)

中國地方足球聯賽「蘇超」熱度持續升溫，總贊助金額將破5000萬元。常州主場6月21日對戰南京的第五輪比賽吸引超過76萬人預約搶票，當天球場實到觀眾達3.67萬人，創下歷史新高，其中逾萬人來自省外。儘管比賽當日下雨，球迷與球員仍堅持參與，被網友稱為「常州筆畫保衛戰」。

根據「每日經濟新聞」報導，隨著關注度攀升，本場比賽早在6月18日開票當日即告售罄，眾多球迷撲空。有觀眾陳先生幸運搶到兩張19.9元(人民幣，下同，約3美元)的原價票，仍難掩興奮之情。不過更多人如張遠（化名）則在開票後幾分鐘即發現票已「秒沒」，甚至連黃牛票都求而不得，一張票價格被炒至600元(約83美元)仍一票難求。

「蘇超」贊助商數量在不到20天內從6家激增至19家。據市場消息，贊助席位價格已飆升至300萬元，且「一位難求」，冠名費則高達800萬元。

行業人士指出，若將各等級贊助費用以300萬元估算，「蘇超」目前總贊助金額可能突破5000萬元(約696.4萬美元)，遠超2025年中超 9家贊助商的數量。不過，中超的贊助單價與總體級別仍高於「蘇超」，官方合作夥伴價格達5000萬元至1億元，贊助商級別也在千萬元以上。