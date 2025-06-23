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常州隊踢蘇超5連敗、被「剃光頭」 景區推光頭免門票

中國新聞組／綜合報導
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21日的蘇超賽事中，常州隊0比4不敵南京隊，遭遇聯賽五連敗。(取材自上游新聞)
21日的蘇超賽事中，常州隊0比4不敵南京隊，遭遇聯賽五連敗。(取材自上游新聞)

在「蘇超」21日一場比賽中，常州隊主場以0比4不敵南京隊，遭遇聯賽五連敗，且場場未能進球，被球迷戲稱為「剃光頭」。隨著這一系列失利引發熱議，常州天目湖景區順勢推出「0蛋不慌 頭球不行但頭亮行」創意行銷活動：凡是光頭遊客，不分性別年齡，皆可免費進入該景區旗下的山水園與南山竹海。

上游新聞報導，這一活動最早由網友在比賽後發帖爆料，引發討論。雖然天目湖景區的微信公眾號上並未顯示相關資訊，但景區客服人員對媒體證實活動屬實，並強調「工作人員會現場辨識是否為光頭，確認後即可免費入園」。對於是否有年齡或性別限制，景區方面也明確表示：「沒有頭髮就行，沒有其他條件限制。」時間從6月22日開始到8月31日。

這並非天目湖景區首次結合「蘇超」賽事推出免票活動。今年以來，該景區多次針對對陣城市推出定向優惠。例如，常州對陣南京期間，景區對南京市民實施免票；常州對陣揚州期間，也曾對揚州市民開放免費入園。

另一方面，「蘇超」賽事在江蘇省內正持續升溫。據「國是直通車」報導，本周末因多地舉行中考，聯賽僅進行兩場比賽。其中常州主場迎戰南京的比賽，創下聯賽單場觀眾新高，盡管當晚下著大雨，仍有3萬6712名球迷到場觀戰，超越此前徐州主場的3萬823人紀錄。

本周過後，「蘇超」累計舉辦25場比賽，場均觀眾人數上升至1萬5531人。隨著兩座大型球場即將投入使用，蘇州昆山奧體中心（可容納4.5萬人）將於6月29日迎來比賽，南京奧體中心（可容納6.1萬人）則將於7月5日舉辦焦點對決，觀眾人數紀錄有望再次刷新。

此外，江蘇省在足球場地建設方面居全中國前列。根據中國體育場地統計數據，截至2024年底，全江蘇省共擁有1萬1632個足球場，僅次於廣東的1萬3400個。從2021年至2024年，江蘇新增3060個足球場，增幅達36%。這得益於全民健身體系的完善與政策支持，也與蘇州、南京被列為全國足球發展重點城市密切相關。

常州五連敗一球未進，常州一景區推出光頭免門票活動。(取材自上游新聞)
常州五連敗一球未進，常州一景區推出光頭免門票活動。(取材自上游新聞)

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