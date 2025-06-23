川男花2個月在住家鑿出「奧特曼石窟」 網疑是否合法？

「奧特曼石像」高約2.8米。(取材自上游新聞)

四川安岳一名男子近日因花兩個月時間在自家石壁開鑿「奧特曼 石窟」而引發關注。石像呈現佛像禪坐姿態，但頭部造型類似奧特曼，完成後引發網友熱議。製作者稱石窟造像高2.8米，總成本約3000元人民幣(約417美元)，並表示事前曾諮詢相關部門，獲答「小規模石刻不禁止」。當地文旅與鄉鎮單位對此回應，將調查核實相關情況。

據「上游新聞」報導，石窟創作者自述地點位於四川安岳縣石羊鎮，施工過程中使用專業工具在崖壁開鑿3.5米高洞口，歷時兩個月完成石像。其21日發布最終成果影片，原造型極似奧特曼，後因網友提醒侵權風險，聲稱已將形象修改為「參考漢代陶俑」，並在影片標註靈感來源。作者稱石刻位置為自家石壁，且「不是景區」。對於造型更動，他則表示「不是奧特曼，也不能當成奧特曼看」。

不過，石像仍引發不少網友討論，有人戲稱「南無迪迦奧特曼」「這讓未來的考古人員怎麼解釋」，也有人質疑其行為涉及擅自鑿洞、破壞自然資源。對此，石羊鎮政府工作人員表示，「不管什麼石刻都不能亂做，需通過正規審批」。安岳縣文旅局亦稱將核實情況，若石窟不在文物保護區內，可能管理較寬鬆，但能否開鑿仍須視用地性質，由相關部門判定。

安岳素有「中國石刻之鄉」之稱，當地現存唐宋摩崖石刻造像逾10萬尊，文物保護單位密集。事件曝光後，網友反應不一，有人批評作品「難評、不倫不類」，亦有人認為「雖然違和，但看得出是出於熱愛」。另有人呼籲從自然資源保護角度審視此事，認為「私自破山開洞應歸自然資源局管轄」。