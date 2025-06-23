另類鐵飯碗？中國00後興起回家照顧爺奶當「全職乖孫」

就業不如家裡蹲？中國悄悄興起新職業「全職乖孫」；圖為示意圖。(取材自微博)

繼「全職兒女」後，中國又興起「全職乖孫」。對一些在職場受挫的年輕人來說，勉強待在大城市，不如回家照顧爺奶，「在外打工也是去當別人的孫子，為啥不去伺候有血緣的爺奶？」。而且，回家陪父母會被指「啃老」，但照顧爺奶反被稱是盡孝，又能享受被爺奶再次寵愛，是性價比高的鐵飯碗，「入職」以00後居多。

微信 公眾號「三聯生活實驗室」報導，部分00後青年因考研、考公失利或無法在職場站穩腳步，選擇返鄉擔任「全職乖孫」。一名男子表示，爺爺月領1萬元人民幣退休金 ，主動提出以3000元請他回家照顧生活起居，他則每月領7000元，既解決經濟壓力，又讓長輩不再獨居。

這群「全職乖孫」多在社群平台分享陪伴長輩的日常，從買菜、做飯、陪逛街、練瑜珈，到提供「情緒價值」，標榜「讓爺奶幸福感滿滿」。他們指出，相較「全職兒女」常被視為啃老，「乖孫」角色較獲社會與家庭支持，連父母也不再催促找工作，反而稱讚其「懂事孝順」。

報導也指出，也有青年在當過一年半載的全職乖孫後，就算再回到職場內心也會格外有底氣。稱「和爺爺奶奶相處久了，會從他們身上學到那種看遍世事後的淡然。今後遇到什麼事，都會格外雲淡風輕。」

此現象背後亦反映中國青年嚴峻的就業情勢。中國官方數據顯示，今年4月不含在校生的16至24歲城鎮青年失業率高達15.8%，相當於每6人就有一人失業。面對競爭激烈的職場與內卷風氣，「全職乖孫」成為部分青年暫時逃避現實的選擇。

不過，網路輿論亦見分歧。有網友認為，能當「全職乖孫」須仰賴祖輩足夠的經濟能力，「不是人人都有個月領萬元退休金的爺爺奶奶」。