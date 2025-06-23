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河南老翁水中跌倒、掙扎1分鐘 民警動口不動手…慘了

中國新聞組／北京23日電
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河南老翁在水中跌倒，目擊的民警無動於衷。（視頻截圖）
河南老翁在水中跌倒，目擊的民警無動於衷。（視頻截圖）

河南周口有民眾投訴，近日因家中淹水，80多歲的父親在撤離時，不慎失足摔倒水中，老人在水中掙扎時，一旁民警目擊整個過程，卻未上前攙扶，後來是在鄰居的協助下才撤離到安全地方。太康縣公安局有關負責人稱，民眾反映情況屬實，該民警已被免職。

綜合大河報、香港01報導，從監視畫面可看到老翁不慎在水中跌倒後，一名持拐杖的婦人立即上前試圖拉起他，兩人在水中掙扎了1分鐘左右才站起，但向前走幾步之後，老翁再次跌倒。事發時有民警站在不遠處，當老翁在水中掙扎時，民警還往老人的方向觀望，但並未上前攙扶。河南周口市太康縣王集鄉葛崗村的馮先生表示，「我媽媽也在水裡，就上去拉。老人年紀大了，一下子拉不起來。兩名警察在邊上不遠，說慢點慢點，但就是不過去拉一把」。

馮先生說自己長期在外地打工，只有80多歲的父母在家裡，父親後來在鄰居的幫助下爬起，目前父母身體狀況尚可，但「腿有點痛，頭也有點不舒服」。然而他不能理解的是，「看到老人有危險了，你起碼要過去攙扶一下，但他們無動於衷」。

太康縣公安局有關負責人介紹，事發後，該局高度重視，立即成立由治安、督察等部門組成的調查組，。經查，馮先生反映的情況基本屬實。涉事民警魏某領是王集派出所教導員，目前已對其作免職處理，接受進一步調查；同時，給予輔警李某飛政務警告處分。此外，公安機關專門派人與馮先生及家屬取得聯繫，充分溝通聽取老人訴求，爭取馮先生和家屬的諒解。

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