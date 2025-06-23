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暴雨襲華南 湖南逾40萬人受災 百人連夜修堤防災情擴大

中國新聞組／北京23日電
中國南方地區連日遭遇強降雨，湖南已有超過40萬人受災，中國水利部啟動洪水防禦四級應急方案。圖為湖南省湘西土家族苗族自治州龍山縣城近日被淹的學校。 （新華社）
中國南方地區連日遭遇強降雨，湖南已有超過40萬人受災，中國水利部啟動洪水防禦四級應急方案。圖為湖南省湘西土家族苗族自治州龍山縣城近日被淹的學校。 （新華社）

中國南方近日持續遭遇強降雨，廣西、湖南、湖北等省分受災嚴重，湖南已至少4死、超過40萬人受災，澧水一度全線超過警戒水位，幹流上游還發生1998年以來最大洪水；澧水大堤21日晚出現長達40公尺、面積500平方公尺管湧，恐致堤防倒塌，經武警等百餘人連夜搶修，目前險情可控。27條河流出現超警戒水位洪水，水利部針對南方6省啟動洪水防禦四級應急方案。

華南地區自17日以來出現暴雨天氣，截至昨日上午8時的過去24小時，受降雨影響，廣西柳江幹流及支流方村河、貴州沅江支流巴拉河等27條河流發生超警戒水位洪水，幅度達3.71公尺，紅水河支流盤陽河發生2005年有實測資料以來最大洪水。

湖南省內澧水幹流上游發生1998年以來的最大洪水。澧水大堤21日晚間出現一處管湧（堤防背水側滲流導致土質流失現象）群，多個管湧口湧出細沙，管湧區縱向長度達40公尺，面積約500平方公尺，恐致堤防倒塌。經過武警等百餘人連夜搶修，「一夜連續奮戰，武警官兵已裝填沙袋4300餘袋，搬運沙袋6800餘袋」，目前險情可控。

湘北、湘西北遭受特大暴雨襲擊，已造成40餘萬人受災。圖為消防隊員轉移通道侗族自治...
湘北、湘西北遭受特大暴雨襲擊，已造成40餘萬人受災。圖為消防隊員轉移通道侗族自治縣民眾。（取材自北京日報）

澧縣水利局相關負責人表示，發生管涌的大堤內側是澧南垸，為一處重要蓄滯洪區，此前已完成居民遷建，垸內並無居民居住。

截至21日下午5時，湖南省內7個市州有超過40萬人受災，4人死亡。另18日晚在湖南張家界慈利縣因持續暴雨被沖走的一對六旬夫婦，經搜救人員確認，其中的丈夫杜某某被打撈上岸，已遇難。

另廣西柳江21日出現今年第一號洪水，轄區船舶已全部停航；河池市金城江區也遭洪水倒灌，多地嚴重水浸，街道儼如河流，當局出動武警救出被困人員。廣東懷集縣日前則遭遇百年一遇洪水，道路受損達127公里導致交通中斷，在21日完成搶通。

央視昨報導，目前水利部維持針對浙江、安徽、湖北、湖南、廣西、貴州等六省分啟動洪水防禦四級應急響應；另共有3個工作組在湖北、湖南、廣西等地協助指導開展洪水防禦工作。

中央氣象台昨繼續發布暴雨藍色預警，江蘇、上海、浙江、江西、湖南、貴州、廣西、雲南中等地部分地區有大到暴雨，部分地區會有100至130毫米雨量的大暴雨。

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