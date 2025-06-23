大學生這種素質？武漢大學畢典後滿地開花…都是垃圾

武漢大學畢業典禮結束後，現場留下一次性雨衣等垃圾。 （取材自澎湃新聞）

武漢 大學近日舉辦畢業典禮，典禮當天遭遇大雨，在活動結束後，體育場地面留下大量疑似塑膠袋、一次性雨衣等垃圾，網友砲轟學生素質低下、沒有環境保護意識；武漢大學教職員工則表示，網友拍到的確實是當時的情況，但垃圾很快就被清理了。

綜合澎湃新聞、九派新聞等媒體報導，武漢大學今年畢業典禮在九一二體育場舉行，然而當天下大雨，主席台上未專門搭建雨棚，校黨委書記黃泰巖、校長張平文院士等導師團成員身著一次性雨衣，在雨中端坐聆聽畢業生與導師代表發言，全程超過一個小時。隨著雨勢漸大，台下學生紛紛撐起雨具，台上的導師們披著雨衣堅守原位，校長、教授們還在雨中幫畢業生撥穗。

對此，有網友認為武漢大學應根據氣象預報提前或推遲舉行畢業典禮，「會場上，雨衣、雨傘斑駁陸離，遮掩了視線，後面看不到前面，不少學生頗有怨言。老師為學生們撥穗合影時，大雨瓢潑，不少人被淋得頭發凌亂，了無斯文。」

然而，典禮結束後留下的垃圾引發了更大的爭議。根據網友「珞珈山麗麗」公開發布的現場畫面顯示，體育場地面上留下了大量疑似塑料袋、一次性雨衣等白色垃圾，引發熱議。有網友在評論區認為，「畢業典禮後的九一二操場，一片狼藉，垃圾遍地！說明了什麼？應該讓所有畢業生有環境保護意識，講文明！帶走自己產生的垃圾。」

武漢大學多名教職員工表示，典禮當天下雨，所以不少教師和學生都穿上了一次性雨衣，儀式結束後確實有一些雨衣丟棄在了現場，網友拍到的也是當時的情況，不過丟棄的垃圾很快就被清理了。