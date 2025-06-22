我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

章子怡「醬園弄」首映 口碑兩極 她的演技最受質疑

川普派「空中幽靈」炸伊朗 21億元B-2戰機曝光

中國多地發布高溫、暴雨預警 湖南暴雨已致40餘萬人受災

記者黃雅慧／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
湘北、湘西北遭受特大暴雨襲擊，已造成40餘萬人受災。圖為消防隊員轉移通道侗族自治縣民眾。（取材自北京日報）
湘北、湘西北遭受特大暴雨襲擊，已造成40餘萬人受災。圖為消防隊員轉移通道侗族自治縣民眾。（取材自北京日報）

中國地區近期遭遇極端氣候，湖南省水利、氣象、應急等相關部門表示，18日以來，湘北、湘西北遭受特大暴雨襲擊，已造成湘西土家族苗族自治州、張家界市、常德市等7個市州40餘萬人受災。此外，中國中央氣象台22日也對多地發布高溫、暴雨預警。

綜合新華社、湖南日報報導，18日以來，截至21日17時，湖南全省平均面雨量達68.5毫米，面雨量超過100毫米的市州包括張家界331.1毫米、常德180.9毫米、湘西州160.6毫米、懷化110.6毫米，累計降雨量最大為桑植縣八大公山鎮664.5毫米。

受到暴雨影響，湖南省文旅廳方面表示，湖南多個景區受到持續強降雨影響，已經自20日起實施臨時閉園、限流等措施。包括懷化市通道皇都侗文化村景；沅陵縣二酉山、大別溪、白河谷、借母溪、胡家溪、辰龍關等六個景區；常德市桃花源景區閉園；鳳凰山景區限流開放。

中國中央氣象台22日上午發布暴雨黃色預警。預計22日江南東北部和西部、貴州南部、雲南中西部、廣西北部以及甘肅東部、陝西西部等地部分地區有大到暴雨，其中，浙江東北部、雲南西南部、廣西東北部等局地有大暴雨（100～150毫米）。

與此同時，高溫氣候持續在線。中央氣象台22日同步發佈高溫黃色預警。白天，北京大部、天津中西部、河北中南部、山東北部、河南北部、汾渭平原以及新疆北部和南疆盆地等地有35～36℃高溫天氣，其中，河北中南部、山東北部、新疆南疆盆地東部等地部分地區最高氣溫37～39℃，局地可達40℃以上。

新疆 河南 甘肅

上一則

伊朗使館引金庸明教禱文 中網友：被六大門派圍攻？

下一則

港航開通雪梨直航線 鞏固航空樞紐地位

延伸閱讀

國民黨反惡罷大會 活動收場遇暴雨

國民黨反惡罷大會 活動收場遇暴雨
景區帥哥NPC販賣戀愛幻想 1天「壁咚」300人

景區帥哥NPC販賣戀愛幻想 1天「壁咚」300人
中國對九省啟動洪水防禦應急響應 今年首個紅色山洪預警

中國對九省啟動洪水防禦應急響應 今年首個紅色山洪預警
湖南暴雨路塌橋損 考生游泳趕考

湖南暴雨路塌橋損 考生游泳趕考

熱門新聞

被控在英國和中國對10名女性下藥強姦的中國籍博士生鄒振浩，今天遭到倫敦法院判處終身監禁，最少須服刑24年。(路透)

中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年

2025-06-19 12:07
以色列襲擊伊朗後，中國運輸機連三天飛至伊朗上空時從雷達上消失，後飛往盧森堡。圖為河南鄭州盧森堡貨航一架波音747貨機。(新華社)

中國運輸機 伊朗上空消失引猜想

2025-06-18 02:26
奧凱航空15日一架從長沙飛往湛江的客機，起飛後不久即緊急返航。圖為2018年3月25日，波音交付中國交銀租賃和奧凱航空的737系列第9,999架飛機準備飛往中國的資料照。（新華社）

又是波音 中國奧凱航空緊急返航 據悉因機械故障

2025-06-16 00:34
確定被解雇的71歲國足主帥伊萬科維奇，被拍到獨自乘坐凌晨的飛機離開中國。目擊網民稱伊萬看來眼神落寞，身邊只有一位女助手相伴。（取材自直播吧）

71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行

2025-06-15 06:30
上海阿婆遇到詐騙，對方說是「銀聯」的。(視頻截圖)

上海阿婆只是「照了鏡子」 380萬養老錢差點被轉至境外

2025-06-19 09:30
中國知名品牌安克（ANKER）公告召回7款型號總計超過70萬顆行動電源，表示可能引發過熱甚至燃燒，呼籲使用者立即停用。圖為安克PowerCore 10000行動電源。（美聯社）

中國製行動電源災情擴大 ANKER召回7型號籲停用

2025-06-21 09:59

超人氣

更多 >
搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應

搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應
美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復

美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復
川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退

川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退
汪峰戀上53「孝莊秘史」女星？網：手法如複製追章子怡

汪峰戀上53「孝莊秘史」女星？網：手法如複製追章子怡
美正式參戰以伊衝突 空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線

美正式參戰以伊衝突 空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線