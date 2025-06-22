拼圖、沙漏、行李箱…中國各大學送的畢業禮火出圈

東南大學送畢業生行李箱。(取材自九派新聞)

隨著畢業季的臨近，各大學紛紛為畢業生送上紀念禮物，寓意美好祝願，其中東南大學為畢業生定製了20吋行李箱，祝願他們奔赴要去的遠方，實用且具有母校特色；北京林業大學送上沙漏，願畢業生用無數個1分鐘積累人生厚度；蘭州大學生科院送上駱駝積木，寓意畢業生邁著堅定步伐勇敢探索。

北京林業大學送畢業生沙漏。(取材自九派新聞)

央視新聞報導，武漢 科技大學為畢業生準備一份「精金百煉」拼圖，裡面包含一份學校地標的拼圖，和一塊含真金的拼圖，拼圖將校園標誌性建築串聯起來，真金的拼圖上則刻印了每位畢業生的姓名與學號。寓意大家的未來像金子一樣，不怕火煉，在各領域閃閃發光。

東南大學送畢業生20吋行李箱，主打「很能裝」，畢業後帶上這個實用的行李箱，奔赴要去的遠方。

北京林業大學為畢業生送上沙漏，外框以學校的學研中心樹冠為原型，內置沙漏，計時1分鐘，設有四款顏色，象徵著一年四季，願畢業生用無數個1分鐘積累人生厚度，以堅韌之志錨定人生坐標。

蘭州大學生科院的禮物是「駱駝積木」，由286個零件拼搭而成，主體是一隻充滿生機的橙色駱駝，四肢線條利落、穩健有力，昂首前傾，彷彿正邁著堅定步伐勇敢探索。透明罐子裡，螺旋狀的DNA 雙螺旋結構，宛如微觀世界的生命密碼，精準串聯起生命科學的學科特色。

中國農業大學呼應校名地為每一名學子準備了「種子卡」，每張卡片都封存著生命的密碼，卡片設計為「人生航班CAU-2025」登機牌，不僅是紀念品，更是一份可培育、會生長的希望。學校還準備了畢業禮券、郵票、冰箱貼等紀念品，象徵累累碩果，前程似錦。

西南交通大學送上三個憨態可掬的毛絨玩偶：地質錘、常青樹、水準儀，都取自西南交大的校徽。地質錘，象徵去敲開人生新領域的寶藏；常青樹，把答案寫在年輪裡，聽見成長的聲音；

水準儀，往後的人生或許會有迷茫，「高水準」能為你標定正確方向。

中央財經大學以「與光行」為主題，寄語畢業生「青春正好，沐光而行」，包含「與光行」學校建築積木拼裝擺台，書包掛件，專屬毛氈包，671顆積木，拼湊出往昔的點點滴滴，每一塊積木相互連接，就像一步步搭建起自己的未來。

同濟大學送給畢業生一枚精致小巧的U盤，裡面有一份專屬自己的成長檔案，從剛入學的萌新少年，到現在意氣風發的青年，那些努力和蛻變的瞬間，都值得被好好收藏。