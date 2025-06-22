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中國行動電源「燃爆」災情擴大 2品牌召回上百萬顆

記者陳政錄／綜合報導
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近期中國行動電源品牌大規模召回產品，相關風險受到關注。(取材自熱點科技)
近期中國行動電源品牌大規模召回產品，相關風險受到關注。(取材自熱點科技)

由於供應商暴雷，中國行動電源（充電寶）品牌產品存在「燃爆風險」的災情正進一步擴大，繼羅馬仕後，另一品牌安克也宣布召回產品，兩品牌總計超過120萬顆。同時，據中國國家市場監管總局，已有涉及羅馬仕、安克、綠聯、倍思、安普瑞斯等多個品牌的3C認證證書被暫停，京東、淘寶電商也對風險產品進行下架。

據中國行動電源品牌，安克創新20日發布關於主動召回部分批次基礎款移動電源的公告，稱由於部分批次的基礎款移動電源產品存在安全風險，經中國國家市場監督管理部門批准，即日起主動對七個型號的部分批次產品發起召回，總計71萬餘顆。

公告還稱，「請持有相關產品的用戶立即停止使用」。安克對此解釋，由於某供應商部分批次的行業通用電芯，存在未經批准的原材料變更，可能導致安全隱患。

此前，另一中國行動電源品牌羅馬仕，也於本月16日宣布召回近50萬顆行動電源，表示由於部分電芯原材料來料原因，極少數產品在使用過程中可能存在過熱現象，在極端場景下可能產生燃燒風險，存在安全隱患。

安克（Anker）是全球充電設備行業巨頭，於北美等地市場居於領先地位，但據美國消費品安全委員會報告顯示，已記錄19起與安克召回產品相關的起火爆炸事故，包括2起輕微灼傷和11起財產損失事件，累計損失超過6萬700美元。

為此，美國消費者產品安全委員會本月12日就曾公告，緊急召回115.8萬台安克便攜式行動電源；在此之前，安克也曾於2024年9月，因產品安全問題召回三款行動電源。

值得注意的是，這波危機還可能涉及其他品牌，據金融界報導，近期，多個充電寶或電芯品牌的3C認證證書被暫停，涉及羅馬仕、安克、綠聯、倍思、安普瑞斯等。其中，中國國家市場監管總局平台查詢訊息顯示，安普瑞斯等多個相關電池及電芯產品3C認證證書處於「暫停」狀態。

且為避免風險，儘管羅馬仕、安克宣布召回產品，但有不少中國網友稱，順豐、菜鳥等快遞業者都對這些行動電源進行拒收，導致他們無法退回。為此，安克也稱，提供兩種回收渠道，自行銷毀或公司向用戶寄送專用防火保護袋進行郵寄回收。

目前，羅馬仕、安克均在相關電商平台下架召回產品，並稱終止與問題供應商合作，京東、淘寶等平台已對風險產品進行下架。

行動電源 淘寶 電商

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