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從暴紅到官方降溫 泡泡瑪特CEO：準備應對風浪

中國新聞組／北京22日電

泡泡瑪特的IP玩偶Labubu在全球暴紅，不但掀起搶購熱潮，更成為「現象級」潮玩。近日泡泡瑪特創辦人、CEO王寧向公司員工喊話，呼籲同事們不能被眼前的風光迷惑，「應以清醒和克制，為可能到來的風浪做好準備」，並強調泡泡瑪特的目標不是讓Labubu成為一時暴紅的流行符號，而是打造一個具備長期生命力的IP。

新浪財經報導，王寧近日在公司內部針對Labubu的火爆現象進行了一次分享。他指出，從產品層面來看，泡泡瑪特被推到了一個備受關注的位置，但「熱度愈高意味著外界期待愈高，風險也隨之上升」，要求公司內部保持克制。從產品層面看，公司目標不是讓Labubu成為一時暴紅的流行符號，而是打造一個具備長期生命力的IP；目前泡泡瑪特更大的挑戰不在於成長速度，而是如何持續把事情做好。

王寧表示，「在持續關注下，我們必須確保消費者體驗的穩定性與品牌信任的延續。不是一味擴張、追求曝光，而是保持節制，守住企業的健康與韌性。健康優先於增長，長期勝於短期。我們不能被眼前的風光所迷惑，而應以清醒和克制，為可能到來的風浪做好準備。」

據悉，這次分享後不久，泡泡瑪特調整了Labubu的供給策略和預售策略。 6月18日，近幾個月在全球範圍出圈的泡泡瑪特旗下IP Labubu的第三代搪膠毛絨產品「前方高能」，首次開啟了全球線上預售。

泡泡瑪特 Labubu CEO

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