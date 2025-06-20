為搶購LABUBU 全球24萬人湧泡泡瑪特直播 也有人退坑套現

泡泡瑪特公司18日上線潮玩LABUBU預售，全線售罄。隨著官方供應策略的調整，二手市場LABUBU潮玩價格大幅下跌。（中通社）

為了能買到心愛的LABUBU（泡泡瑪特 旗下潮玩IP），海外消費者盯上中國跨境電商 ，速賣通AliExpress泡泡瑪特專場直播18日開播，全球24萬人湧進直播間，包括LABUBU等熱門IP在內的10多個爆款鏈接一上架便瞬間被搶空。不過，也有高端玩家焦慮拉布布後期價格會崩盤而開始「退坑」，有人三天內就賣空了家中一大牆櫃的玩偶，變現10多萬元（人民幣，下同）。

中新社報導，這是泡泡瑪特全球首場網紅帶貨直播，也是速賣通首次邀請海外網紅到中國進行「反向直播帶貨」。速賣通透露，近期還將加播一場，持續補充LABUBU庫存。

「我非常喜歡泡泡瑪特，還有什麼比親自來一趟總部更好的直播方式呢！」網紅主播提亞拉．鄧恩（Teala Dunn）在其社交媒體上表示。在她的影響下，她身邊的朋友都已經下載了速賣通App，要在海外618期間一展身手，搶購在官方旗艦店不定期掉落的LABUBU。

LABUBU的全球爆火，不僅為中國潮玩行業帶來潑天流量，也讓中國跨境電商平台借這波熱度迎來高光時刻。海外618大促期間，「LABUBU補貨」已經成為社交平台的流量密碼，速賣通也成為海外消費者及留學生 心目中的LABUBU「撿漏聖地」。

然而，社交媒體上，網友們也在熱議拉布布的價格何時會崩盤？「預售三個月，我看到大部分人都直接轉手賣出了，不會等。」有高端玩家說，他們開始焦慮拉布布後期價格會否崩盤。

南方都市報報導，這名高端玩家2023年入坑，6月初溢價集齊所有搪膠毛絨拉布布，但在近期，卻突然退坑，短短三天就賣空了家中一大牆櫃的玩偶，變現10多萬元。據該玩家透露，她「畢業」退坑的原因很簡單，就像曾經玩過的寄居蟹一樣，熱度過高後總有一天會下降，「不如及時換成錢，就當這幾年攢了筆錢」。

家中有幾面盲盒墻的上海玩家最近也在出售拉布布。她是泡泡瑪特資深玩家，手上有拉布布、小野等不少熱門IP的幾乎所有產品。不過，一直以來，她都有出掉手中多餘盲盒的習慣，僅留下喜歡的款。「拉布布二手市場水漲船高，趁行情好賣個好價錢。」

拉布布火爆全球的同時，也引來廣東、義烏等地的玩具廠家跟風上架高仿版產品。不少從網上渠道購買「拉布布」的網友們也發現，到手的玩偶並非正版的拉布布，而是歪著腦袋、雙腳錯位的「Lababa」。此外，電商平台上，不少商家還在銷售四腳著地、臉部發光的「Lagogo」，它們既會唱歌又會行走，被網友稱為「最活潑的拉布布」。