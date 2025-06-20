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京東創始人劉強東點外賣 打賞1000元還摟騎手合影

中國新聞組／北京20日電
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網傳劉強東點外賣，豪氣打賞1000元小費，一手摟著騎手親切騎手合影。（取材自金融界）
網傳劉強東點外賣，豪氣打賞1000元小費，一手摟著騎手親切騎手合影。（取材自金融界）

京東創始人劉強東近日被網民目睹在酒店領取外賣時，給了外賣騎手1000元（人民幣，下同，約140美元）的小費，還親切地摟著騎手合影。照片在網路上瘋傳，許多網民看到後稱讚劉強東「一點架子都沒有」，但也有人注意到騎手的表情則略顯拘謹。

金融界報導，劉強東近日因視察工作入住四季酒店，他叫的外賣送達後，他給了千元小費，並一手拿著三袋外賣，一手摟著騎手合影，並且豎起了大拇指，臉上帶著笑意。

事實上，劉強東的京東也正強力擴大外賣事業版圖。他日前在一場活動上提到，京東要的是生鮮供應鏈，因為京東集團是服務供應鏈的，「但是外賣市場很大，再過一個月，京東外賣將很快出來一個跟美團完全不同的商業模式」，「允許我賣個關子，一個月之後跟大家見面。我們也期待這種商業模式能夠真正徹底解決食品安全問題，而且能讓消費者買到高性價比的、安全的食品」。

京東方面表示，京東外賣全職騎手已突破12萬人，比原計畫達成時間大大提前，由於訂單增長大幅超出預期，二季度末預計全職騎手將超過15萬人。京東還稱，北上廣深一線城市的京東外賣全職騎手在5月的人均月收入已經接近1.3萬元，收入平均提升了60%以上。

京東外賣商家成長策略負責人高潔表示，上線90天京東外賣日訂單量突破2500萬單，目前已入駐超150萬家品質餐飲門店。

劉強東 供應鏈 小費

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