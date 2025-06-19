重慶飯店推「小熊貓叫早」服務 1晚房價3000元 翻車了

重慶一酒店小熊貓推出叫早服務，小熊貓直接爬上客房的床。(取材自極目新聞)

重慶樂和樂都兩江假日酒店推出小熊貓主題房，讓遊客與小熊貓零距離互動，引發網路熱議。近期有家長曬出幼童與小熊貓同床合影，留言「小熊貓叫早」，雖然引來訂房熱潮，但也引發安全爭議。重慶市林業局17日表示，已要求酒店立即停止相關互動活動，並派員展開調查。

中國新聞周刊、極目新聞報導，酒店提供的「叫早服務」內容為小熊貓早上進入房間「巡房」，住客可與其短暫互動，有時小熊貓會爬上床，還有住客表示甚至可帶至樓下互動。酒店表示，目前共飼養4隻小熊貓，均從動物園借調，已接種疫苗 ，由專人飼養清潔。若有幼童，建議家長全程陪同。該主題房每晚售價2000至3000元(人民幣，下同，約270至410美元)，仍長期滿房，不少家長稱為體驗「小熊貓叫早」而特地訂房。

訂房平台顯示，該酒店2024年9月還推出過環尾狐猴主題房，預訂火爆。價格從1600元(約220美元)起跳，最貴的環尾狐猴獨棟別墅可容納10人，價格高達7100元(約980美元)一晚。

針對與野生動物互動的設計，動物專家鄧長林指出，小熊貓屬國家二級保護動物，即便圈養也具備野性，若受驚或感到威脅，仍有攻擊人的可能，且零距離接觸亦可能存在病毒傳播風險。他強調，即使動物接種疫苗，也不宜與人類長時間密切接觸。

重慶市林業局則表示已介入調查，責令酒店即刻停止遊客與野生動物零距離接觸行為，並派專員赴現場核查。後續進展與處理結果，將由林業局向社會公開。