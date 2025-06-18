我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列與伊朗到底誰勝誰負？CNN：關鍵在「這組數字」

英特爾大裁員 砍晶圓製造部門15-20%人力 1萬人恐失業

中國科學家推動「人工樹葉」 提高太陽能水分解製氫效率

記者林茂仁／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國科學家推動「人工樹葉」研發取得新進展。（取材自經濟導報）
中國科學家推動「人工樹葉」研發取得新進展。（取材自經濟導報）

中國科研人員研發了一種高效、穩定的半透明光電陽極器件，能顯著提升水氧化反應速率，提高太陽能水分解製氫效率，進一步推動更加高效耐用的「人工樹葉」出現。

新華社報導，太陽能是一種清潔、可持續的能源，但存在間歇性的缺點。無偏壓太陽能水分解技術利用太陽能直接驅動水分子分解成氫氣和氧氣，能夠高效地將間歇性的太陽能轉化為可存儲的氫氣，被視為應對能源危機與環境汙染的潛在解決路徑之一。然而，由於光電陽極水氧化反應速率較慢，限制了整體水分解的效率，成為這一技術發展的瓶頸之一。

面對這一難題，天津大學化工學院新能源化工團隊研發了一種高效、穩定的半透明光電陽極器件-半透明硫化銦光陽極。該器件獨特的透明特性，在顯著提升水氧化反應速率的同時，還能允許部分陽光穿透到達光電陰極，減少太陽光的無效能量損耗，有效解決了金屬層的不透光效應與光生電子跨界面傳輸障礙之間的矛盾。該研究成果近期發表在國際學術期刊《自然·通訊》上。

實驗表明，得益於優異的半透明特性，該器件在完全依靠陽光驅動的獨立系統中，實現了5.1%的太陽能—氫能轉換效率，創下該類系統最高紀錄。

該論文通訊作者、天津大學化工學院教授王拓表示，隨著這一技術不斷發展優化，更高效、便宜、耐用的「人工樹葉」有望出現。它們可能覆蓋在建築物的外牆或屋頂上，甚至可以在沙漠中建立大型「陽光制氫站」。

王拓說：「太陽能水分解技術有望在未來成為氫能生產的重要途徑，進一步推動清潔能源的廣泛應用。這意味著我們未來開動的汽車、使用的能源將可能源自陽光和水的『人工光合作用』，真正實現綠色循環。」

上一則

夏寶龍訪港5天 國安、經濟兩手抓 將出席國安法5周年論壇

下一則

美艦隊司令柯勒：中國打造規模海軍 加強侵犯台灣排練

延伸閱讀

美參院建議2028年終止稅收抵免 太陽能股重挫近24%

美參院建議2028年終止稅收抵免 太陽能股重挫近24%
高效轉化太陽能 中國科學家製造「人工樹葉」邁大步

高效轉化太陽能 中國科學家製造「人工樹葉」邁大步
美股早盤／零售數據疲弱 道瓊跌逾百點 太陽能類股暴跌

美股早盤／零售數據疲弱 道瓊跌逾百點 太陽能類股暴跌
聖荷西新太陽能廠啟用 「太陽能接入計畫」服務範圍擴大

聖荷西新太陽能廠啟用 「太陽能接入計畫」服務範圍擴大

熱門新聞

中國國家主席習近平6月4日在北京中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科。（新華社）

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

2025-06-10 09:22
張馨月犯罪集團內部資料。（取材自鳳凰網）

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

2025-06-12 07:30
中國國家主席習近平（右三）6月4日選在中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科（左三），一度引發外界若干揣測。(路透)

獨生女露面了…習家宴款待白俄總統 俄媒：習明澤陪同出席

2025-06-11 02:29
奧凱航空15日一架從長沙飛往湛江的客機，起飛後不久即緊急返航。圖為2018年3月25日，波音交付中國交銀租賃和奧凱航空的737系列第9,999架飛機準備飛往中國的資料照。（新華社）

又是波音 中國奧凱航空緊急返航 據悉因機械故障

2025-06-16 00:34
確定被解雇的71歲國足主帥伊萬科維奇，被拍到獨自乘坐凌晨的飛機離開中國。目擊網民稱伊萬看來眼神落寞，身邊只有一位女助手相伴。（取材自直播吧）

71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行

2025-06-15 06:30
網紅「館長」陳之漢在上海旅遊直播進入第五天，在今天中午過後出現衝突場面。（截自「館長惡名昭彰」YT直播）

男子持五星旗高喊「台獨」 立即遭壓制 館長：滿有趣的

2025-06-14 11:19

超人氣

更多 >
好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」

好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」
市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法

市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法
喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻

喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻
國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩

國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩
每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病

每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病