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掛號前要先下載APP幫忙掃碼助力 贛醫院員工遭停職

中國新聞組／北京18日電
峽江縣中醫院一工作人員在辦理業務時，拿著老人手機下載拼多多APP。（視頻截圖）
峽江縣中醫院一工作人員在辦理業務時，拿著老人手機下載拼多多APP。（視頻截圖）

有網友近日發視頻稱，江西省吉安市峽江縣中醫院收費窗口前，一工作人員在老人辦理掛號業務時，要求其必須先協助自己在拼多多上完成「掃碼助力」任務。峽江縣中醫院隨後發布公告稱，經查證情況屬實，已對相關人員作出停崗處理。

讀特新聞報導，相關視頻顯示，在醫院服務窗口前，一名工作人員拿著排隊辦業務的老年人的手機，下載拼多多APP並操作「掃碼助力」任務。視頻發布者稱，在後面仍有患者排隊等候的情況下，醫院工作人員仍然要老人完成操作後才能為其辦理掛號業務。

據了解，拼多多「掃碼助力」任務，是指用戶分享商品鏈接邀請好友下載拼多多助力砍價，每次助力可隨機減少商品價格，如是新用戶下載拼多多砍價的幅度或將更大。

在視頻的評論區，有網友表示，「人家碰到熟人掃了一下而已，當時是中午還沒上班，後面沒有人排隊掛號。」對此，視頻發布者回應，「本人來了，後面有人排隊，反光都反出來了。」還有網友表示，「就是有人在排隊，這種時候，就不應該要求別人來幫你操作拼多多掃碼。」

峽江縣中醫院隔天發布公告稱， 經核實，該網友反映的上述情況屬實。目前，峽江縣中醫院已對該工作人員作出停崗處理，並將按照醫院相關規定扣發其一個月績效工資。

對此，網友紛紛評論「這是正宗的奇葩」、「這樣的不開除留著幹嘛」、「拼多多真害人」。

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