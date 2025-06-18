公職3人聚餐就算違規…中禁酒令層層加碼 挨批矯枉過正

中國各地推出禁酒令，引發網友議論。示意圖。（新華社資料照片）

北京近日出台條例，明令禁止官場酒文化，地方當局紛紛跟進，多地推出更嚴格的升級版「禁酒令」，有地方勒令「公職人員三人以上不能聚餐」，避免搞小圈子。有網友嘲諷：「一個人吃飯是享樂主義，兩個人是亂搞男女關系，三個人就是拉幫結派。」

綜合媒體報導，「禁酒令」源於對於官場酒文化的壓制，起初是為了防範公款浪費以及官員因飲酒而引發的問題。然而，「禁酒令」中一個引人爭議的細節，是對於「三人聚餐違規」的規定。一些地方已經勒令「公職人員三人以上不能聚餐」，以避免形成小圈子或拉幫結派，這項規定引起諸多質疑和爭議。有人認為，三人聚餐被定性為違規太過苛刻，扼殺人們正常的社交需求和活動；此舉被批評為「矯枉過正」，甚至被指控是「層層加碼」。

一名四川的公務員說，她的同事被要求下班後必須直接回家；另一名安徽公務員說，她所在的辦公室最近開始實施每日酒精測試。甘肅 的一名公務員表示，被要求記住及避免多達20種不當聚餐類型，而有些地方甚至對於午餐活動進行嚴格的管控。對此，不少人為中國餐飲業以及疫情 後本來就有些疲軟的消費擔憂，也有部分公務員認為個人的自由受到過度的限制。

雖然部分公務員反對新的「禁酒令」，但也有人表示歡迎，指出，對於那些討厭被迫參加飯局或是陪同領導飲酒的人來說，這些規定反而為他們解套。

在網路上，有人對於這些「禁酒令」提出批評，認為這些規定的實施對於個人的自由過於嚴苛，甚至是「過度干預」。有人認為這是「運動式治理」的一種體現，對於中國官僚體系中的問題並無實質幫助。

此外，前「環球時報」總編胡錫進 等知名人士也指出，部分對於「禁酒令」的誤讀和誇大，使得規定的實際效果和影響被曲解。