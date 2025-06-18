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泡泡瑪特也賣高奢珠寶 Labubu手鏈最搶手

記者林宸誼／即時報導
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泡泡瑪特也賣起珠寶，Labubu手鏈最受歡迎。(第一財經日報)
泡泡瑪特也賣起珠寶，Labubu手鏈最受歡迎。(第一財經日報)

風靡全球的Labubu在各國爆紅、一「娃」難求。而母公司泡泡瑪特日前宣布，旗下獨立珠寶品牌popop北京首家門市，已在北京國貿商城營業。門市內最貴產品是一條純金項鍊，售價達人民幣1.98萬元（約2755美元），此外還有一條售價人民幣1.08萬元（約1503美元）的手鍊相當受歡迎，即將賣光。

第一財經日報報導，popop北京門店內最貴產品是一條純金項鍊，售價達人民幣1.98萬元，整體貨重9.04克，金重8.65克。此外還有一條售價人民幣1.08萬元的手鍊。店員介紹，兩款產品單價較高，是因為採用18k純金打造，中間串著的是天然珍珠。而店內其他飾品材質多為S925銀，黃金飾品也僅是表層鍍金，內部仍是S925銀。

目前北京門市貨量充足，但包括Labubu、Hirono、MOLLY在內的3個爆款系列已經出現斷貨情況，尤其是Labubu手鍊即將售罄。對比同材質產品，popop飾品溢價明顯，但消費者接受度較高，女性用戶超80%。在店探訪期間成交十餘單，單價普遍超人民幣400元，包裝盒一度緊張到補貨。

齊魯晚報旗下客戶端「齊魯壹點」報導，popop也在上海港匯恒隆廣場開出全球首店。泡泡瑪特董事長王寧現身上海首店開業剪綵儀式。

王寧表示，「我們其實一直也希望能夠透過不同的品類，去拓展更多的可能性，珠寶是我們一直在嘗試的非常重要的品類。」

popop作為泡泡瑪特孵化的獨立珠寶品牌，主打IP潮流珠寶與日常穿搭飾品的結合。popop的飾品覆蓋泡泡瑪特旗下的熱門IP MOLLY、SKULL PANDA、Hirono、Crybaby、TWINKLE TWINKLE，以及最近讓泡泡瑪特「住在」熱搜的Labubu。

泡泡瑪特旗下珠寶品牌popop的上海門市。(路透)
泡泡瑪特旗下珠寶品牌popop的上海門市。(路透)

在某二手平台上，已有了一些泡泡瑪特珠寶代購，popop飾品目前並未產生太多溢價，門店也不限購。加收費用普遍在人民幣20到100元左右，有代購透露自popop試營業以來，幾乎天天都有不少新訂單。

泡泡瑪特被指與同為「港股消費三姐妹」的老鋪黃金搶市場，popop所在的上海港匯和北京國貿也都有老鋪黃金的門市。包括在京滬門市正式亮相前，popop曾在上海IFC商場、深圳萬象城、成都IFS商場同步開業，後2者也有老鋪黃金入駐。

新聞晨報報導，泡泡瑪特先前曾以聯名的方式涉足飾品賽道。在2023、2024年，泡泡瑪特分別與周生生推出聯名金飾。其中，DIMOO周生生黃金足金吊墜單顆售價人民幣3,400元，每克約為人民幣1,700元，是當時金價（每克約為人民幣812元）的2倍多。

愛企查App顯示，北京泡泡瑪特文創公司已申請註冊多枚「popop」商標，國際分類涉及廣告銷售、珠寶鐘表、科學儀器等，目前上述商標部分已註冊成功。

泡泡瑪特 Labubu

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