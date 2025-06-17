我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

G7發表聯合聲明籲解決中東危機 已獲川普背書

川普大動作備戰？調空中加油機往歐 尼米茲航艦轉向中東

微短劇上演1胎99子 男主角、導演不是甩鍋就是裝聾作啞

中國新聞組／北京17日電
短劇出現「一胎生99子」的奇葩劇情。（取材自微博）
短劇出現「一胎生99子」的奇葩劇情。（取材自微博）

中國短劇野蠻生長，劇情也愈來愈誇張，近日一部微短劇竟出現了「一胎99子」的奇葩劇情，網友吐槽「沒有最離譜，只有更離譜」，「孩子疊在一起像盤肥牛卷」。爭議片段曝光後，導演、男主角紛紛緊急「割席」，一個說「不能給出任何回覆」，一個說「沒看劇本就接了」；該劇於6月14日上線，累計播放量超過4200萬，目前已在相關平台下架。

綜合紅星新聞、第一財經等媒體報導，該短劇名為「麒麟送子，天降喜福」，劇中敘述女主角意外懷上「龍種」，出現麒麟踏雲送子的超自然現象，後來一口氣誕下99個孩子。對於爭議性內容，網友評論：「短劇還是太超前了，女生已經敢一胎生99個了，孩子疊在一起像盤肥牛卷」、「一個敢編，一個敢演，一個敢播」、「荒誕程度沒有最離譜，只有更離譜」。

爭議片段曝光後，男主角王宇威在直播中的回應更顯荒誕，他坦言圍讀劇本時就覺得劇情「很癲」，卻將接戲責任甩鍋給經紀人：「經紀人說會大爆，我沒看本就接了。」而該劇導演則表示「對於此事不能給出任何回覆」。

據了解，該短劇全劇共68集，於6月14日上線，下架前主要在抖音、快手、微信等平台全網播出，累計播放量已經超過4500萬次，目前已下架。

「一胎99子」的亂象反映出短劇行業諸多問題。此前，微信披露平台下架違規微短劇原因包含部分導向不良、劇情獵奇故意渲染「爽點」、隱晦色情誘導等。快手也發現部分微短劇片名低劣、導向偏差，並存在違規劇「換馬甲」傳播行為，破壞社區健康生態。

據「中國微短劇行業發展白皮書（2024）」預估，2024年中國微短劇市場規模達504.4億元，同比增長34.90%，預計到2027年，中國微短劇市場規模將超過1000億元。媒體分析，在此規模趨勢下，微短劇內容把控需要製作方、平台方、宣發側，以及監管層多方共同努力。

微信 抖音

上一則

0.35元→98.76元 救命藥被壟斷漲282倍 中國官方出手了

下一則

Labubu暴火 黃牛蹲守售貨機、20支手機刷單清空新品

延伸閱讀

被逼問白敬亭、章若楠緋聞？ 導演瞿友寧答案「太曖昧」… 網友笑了

被逼問白敬亭、章若楠緋聞？ 導演瞿友寧答案「太曖昧」… 網友笑了
中國短劇出現「1胎生99子」離譜劇情 寶寶疊起來宛如「肥牛卷」

中國短劇出現「1胎生99子」離譜劇情 寶寶疊起來宛如「肥牛卷」
觀影說劇╱鯊人魔導演示警：真正怪物不在海裡

觀影說劇╱鯊人魔導演示警：真正怪物不在海裡
「魷魚遊戲3」演員大暴雷 導演：不再拍第4季

「魷魚遊戲3」演員大暴雷 導演：不再拍第4季

熱門新聞

中國國家主席習近平6月4日在北京中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科。（新華社）

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

2025-06-10 09:22
張馨月犯罪集團內部資料。（取材自鳳凰網）

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

2025-06-12 07:30
中國國家主席習近平（右三）6月4日選在中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科（左三），一度引發外界若干揣測。(路透)

獨生女露面了…習家宴款待白俄總統 俄媒：習明澤陪同出席

2025-06-11 02:29
網紅「館長」陳之漢在上海旅遊直播進入第五天，在今天中午過後出現衝突場面。（截自「館長惡名昭彰」YT直播）

男子持五星旗高喊「台獨」 立即遭壓制 館長：滿有趣的

2025-06-14 11:19
確定被解雇的71歲國足主帥伊萬科維奇，被拍到獨自乘坐凌晨的飛機離開中國。目擊網民稱伊萬看來眼神落寞，身邊只有一位女助手相伴。（取材自直播吧）

71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行

2025-06-15 06:30
奧凱航空15日一架從長沙飛往湛江的客機，起飛後不久即緊急返航。圖為2018年3月25日，波音交付中國交銀租賃和奧凱航空的737系列第9,999架飛機準備飛往中國的資料照。（新華社）

又是波音 中國奧凱航空緊急返航 據悉因機械故障

2025-06-16 00:34

超人氣

更多 >
人生下半場居住首選…退休華人讚移動屋 像「世外桃源」

人生下半場居住首選…退休華人讚移動屋 像「世外桃源」
經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機

經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機
川普集團推要價499美元的智慧手機 「吃到飽」月費47.45元

川普集團推要價499美元的智慧手機 「吃到飽」月費47.45元
川普突籲伊朗民眾立即撤出德黑蘭 油價應聲飆1%、金價彈漲

川普突籲伊朗民眾立即撤出德黑蘭 油價應聲飆1%、金價彈漲
陳奕迅休克受傷…7年驚人內幕全曝光

陳奕迅休克受傷…7年驚人內幕全曝光