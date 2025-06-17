微短劇上演1胎99子 男主角、導演不是甩鍋就是裝聾作啞

短劇出現「一胎生99子」的奇葩劇情。（取材自微博）

中國短劇野蠻生長，劇情也愈來愈誇張，近日一部微短劇竟出現了「一胎99子」的奇葩劇情，網友吐槽「沒有最離譜，只有更離譜」，「孩子疊在一起像盤肥牛卷」。爭議片段曝光後，導演、男主角紛紛緊急「割席」，一個說「不能給出任何回覆」，一個說「沒看劇本就接了」；該劇於6月14日上線，累計播放量超過4200萬，目前已在相關平台下架。

綜合紅星新聞、第一財經等媒體報導，該短劇名為「麒麟送子，天降喜福」，劇中敘述女主角意外懷上「龍種」，出現麒麟踏雲送子的超自然現象，後來一口氣誕下99個孩子。對於爭議性內容，網友評論：「短劇還是太超前了，女生已經敢一胎生99個了，孩子疊在一起像盤肥牛卷」、「一個敢編，一個敢演，一個敢播」、「荒誕程度沒有最離譜，只有更離譜」。

爭議片段曝光後，男主角王宇威在直播中的回應更顯荒誕，他坦言圍讀劇本時就覺得劇情「很癲」，卻將接戲責任甩鍋給經紀人：「經紀人說會大爆，我沒看本就接了。」而該劇導演則表示「對於此事不能給出任何回覆」。

據了解，該短劇全劇共68集，於6月14日上線，下架前主要在抖音 、快手、微信 等平台全網播出，累計播放量已經超過4500萬次，目前已下架。

「一胎99子」的亂象反映出短劇行業諸多問題。此前，微信披露平台下架違規微短劇原因包含部分導向不良、劇情獵奇故意渲染「爽點」、隱晦色情誘導等。快手也發現部分微短劇片名低劣、導向偏差，並存在違規劇「換馬甲」傳播行為，破壞社區健康生態。

據「中國微短劇行業發展白皮書（2024）」預估，2024年中國微短劇市場規模達504.4億元，同比增長34.90%，預計到2027年，中國微短劇市場規模將超過1000億元。媒體分析，在此規模趨勢下，微短劇內容把控需要製作方、平台方、宣發側，以及監管層多方共同努力。