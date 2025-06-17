0.35元→98.76元 救命藥被壟斷漲282倍 中國官方出手了

中國原料藥壟斷亂象頻傳，官方出手整治。示意圖。（取材自中國新聞周刊／視覺中國圖）

原料藥壟斷亂象頻傳，官方出手整治。國家市場監督管理總局近日發布地塞米松磷酸鈉原料藥壟斷行政處罰決定書，四家企業罰沒款合計達3.55億元（人民幣，下同，約4975萬美元），組織者郭某個人處以頂格罰款500萬元，四家藥企的四名責任人各被罰60萬元。律師分析，該案不光處罰涉事企業，更直接處罰自然人，嚴厲程度更進一步，也反映相關部門反壟斷的決心。

中國新聞周刊報導，地塞米松磷酸鈉注射液是一種腎上腺皮質激素類藥，具有抗炎、抗過敏、抗風濕、免疫抑制作用，主要用於過敏性與自身免疫性炎症性疾病，但如此重要的一款藥，卻成了不法分子牟利的工具。

行政處罰決定書顯示，2021年11月，郭某組織津藥藥業、江蘇聯環藥業、西安國康瑞金製藥、浙江仙琚製藥公司高層在天津聚會，商議地塞米松磷酸鈉原料藥共同漲價事宜，並約定春節 後正式漲價。隨後，四家企業同步停止對外供貨，造成市場供應緊張，地塞米松磷酸鈉原料藥和相關製劑價格上漲。據公開信息，其價格曾從一支0.35元暴漲至98.76元，漲幅高達282倍。

經主管機關調查後，天津市市場監督管理委員會依法對四家藥企及組織者郭某作出行政處罰決定，自然人郭某處以頂格罰款500萬元；對四家企業沒收違法所得，並分別處上一年度銷售額8%的罰款，合計3.55億；對四家企業達成壟斷協議負有個人責任的四名人員分別處以罰款60萬元。

北京大成（哈爾濱）律師事務所朱寶律師指出，該案不光處罰了涉事企業，更是直接處罰到了自然人，反映了相關部門在該領域反壟斷的決心。「未來對自然人的處罰會更多，會促進藥企工作人員更加嚴謹地從事行業工作。」

據了解，原料藥領域是反壟斷案件的「重災區」。去年6月，根據市場監管總局（國家反壟斷局）發布的「中國反壟斷執法年度報告（2023）」，醫藥領域共查處濫用市場支配地位案件五件，罰沒金額合計17.02億元。其中四起都為原料藥市場壟斷，另外一起為短缺藥不公平高價行為壟斷調查案件。