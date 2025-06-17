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中超聯賽再現地域紛爭 成都球迷踢館諷河南隊「狗活」

中國新聞組／北京17日電
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成都球迷在場外黏貼對河南足球的侮辱性貼紙。（取材自大河報）
成都球迷在場外黏貼對河南足球的侮辱性貼紙。（取材自大河報）

中超聯賽第14輪賽14日晚間由河南酒祖杜康坐鎮主場3:2擊敗成都蓉城。賽後，成都某些極端球迷在場外黏貼對河南足球的侮辱性貼紙，並對河南足球前投資人胡葆森的畫像進行惡意塗抹。中足聯則呼籲球迷以聯賽為紐帶進行友好的地域交流，而非將激情異化為地域攻擊的不文明言行。

大河報報導，去年9月，成都蓉城到訪河南比賽時，川豫球迷就曾在場外爆發了激烈摩擦。彼時河南隊正在舉行俱樂部成立30周年慶典活動，但成都球迷卻在鄭州航海體育場打出侮辱性標語，引發了雙方球迷的對立情緒。6月14日晚，成都蓉城再度來訪，成都某些極端球迷的一系列行為，再次引發爭議。

賽場，正值一線隊球員黃紫昌出場百場儀式，儀式期間部分成都球迷大肆辱罵挑釁。賽後，竟於深夜在航體附近橋洞內，噴塗帶有侮辱、對抗、煽動色彩的話語。一幅由河南球迷創作的河南隊前投資人、河南建業地產董事長胡葆森的塗鴉畫像懷疑被成都球迷破壞，胡葆森麥牌上的「Ultras Henan」被改為「成都雄起」；畫像旁留下豎中指等塗鴉。另外，還有成都球迷在球場周邊張貼「傳承狗活」的貼紙、在橋洞噴塗「F××K建業」等侮辱字句。

報導指出，河南足球俱樂部在此事發生後第一時間通報相關部門。中足聯在聲明中表示，中國足球職業聯賽是展現城市特色、傳遞人文精神的平台，呼籲球迷以聯賽為紐帶進行友好的地域交流，而非將激情異化為地域攻擊的不文明言行，任何形式的侮辱、挑釁、地域詆譭都與職業足球文化交流共融的本質背道而馳。

不少球迷批評這種不理性的行為，「作為四川球迷，我都覺得這種球迷很討厭」、「成都這幫遠征球迷在別人頭上拉了多少次屎了」，還有人提出「終身禁止現場看球，尋釁滋事罪判個兩三年」。

成都球迷對河南足球前投資人胡葆森的畫像進行惡意塗抹。（取材自大河報）
成都球迷對河南足球前投資人胡葆森的畫像進行惡意塗抹。（取材自大河報）

河南 中超 鄭州

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