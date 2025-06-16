「鍛鍊區域車輛繞行」 武漢大媽為跳廣場舞 竟拉線封路

跳廣場舞的大媽懸掛一張告示，「鍛鍊區域車輛繞行，謝謝配合！」 （取材自大風新聞）

一名湖北網友日前接連發布視頻標註武漢 交警，反映武漢市江漢區後襄河南 路，一群大媽封路跳廣場舞，影響正常通行，事件引發網友咋舌。當地政府部門獲悉，如因噪音擾民影響交通，可以選擇報警處理。武漢市交警部門回應已登記，會反映給相關部門處理。

大風新聞報導，該網友連發三條視頻稱：「改成鍛鍊區域，封路的大媽永遠是你大媽。」

跳廣場舞的大媽懸掛一張告示，「鍛鍊區域車輛繞行，謝謝配合！」 （取材自大風新聞）

多段現場視頻顯示，跳廣場舞的數十位舞者，身穿統一的紅衣白褲，在路的一端拉起「警戒線」，並懸掛一張打印的告示——「鍛鍊區域車輛繞行，謝謝配合！」

視頻顯示，有在白天跳的，也有在晚上跳的，疑似用共享單車或電瓶車，既做隔離障，也用來照明。

此事引發網友熱議，多名網友也標註武漢交警，提醒道路交通安全，「這個道路好像不是健身場所」、「不能光圖自個跳舞方便，別的步行的市民怎麼通行」。但有網友認為沒啥問題，「這是公園中間的路，分時段通行，在人鍛鍊的時候就封了，確保市民安全。」