我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內唐亞胡接受福斯專訪爆：川普2度遇刺 伊朗是主謀

紐約郵報爆他曾任中國國企高管 賀立寧辭葛謨競選幕僚

「鍛鍊區域車輛繞行」 武漢大媽為跳廣場舞 竟拉線封路

中國新聞組／北京16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
跳廣場舞的大媽懸掛一張告示，「鍛鍊區域車輛繞行，謝謝配合！」 （取材自大風新聞）
跳廣場舞的大媽懸掛一張告示，「鍛鍊區域車輛繞行，謝謝配合！」 （取材自大風新聞）

一名湖北網友日前接連發布視頻標註武漢交警，反映武漢市江漢區後襄河南路，一群大媽封路跳廣場舞，影響正常通行，事件引發網友咋舌。當地政府部門獲悉，如因噪音擾民影響交通，可以選擇報警處理。武漢市交警部門回應已登記，會反映給相關部門處理。

大風新聞報導，該網友連發三條視頻稱：「改成鍛鍊區域，封路的大媽永遠是你大媽。」 

跳廣場舞的大媽懸掛一張告示，「鍛鍊區域車輛繞行，謝謝配合！」 （取材自大風新聞...
跳廣場舞的大媽懸掛一張告示，「鍛鍊區域車輛繞行，謝謝配合！」 （取材自大風新聞）

多段現場視頻顯示，跳廣場舞的數十位舞者，身穿統一的紅衣白褲，在路的一端拉起「警戒線」，並懸掛一張打印的告示——「鍛鍊區域車輛繞行，謝謝配合！」 

視頻顯示，有在白天跳的，也有在晚上跳的，疑似用共享單車或電瓶車，既做隔離障，也用來照明。

此事引發網友熱議，多名網友也標註武漢交警，提醒道路交通安全，「這個道路好像不是健身場所」、「不能光圖自個跳舞方便，別的步行的市民怎麼通行」。但有網友認為沒啥問題，「這是公園中間的路，分時段通行，在人鍛鍊的時候就封了，確保市民安全。」

江漢區城管執法局證實，從2023年10月起，經過升級改造，後襄河公園在今年3月18日重新開放，後襄河岸線全長1300餘米，其行車功能已不顯著，已改為分時限行，每日上午9時至晚上19時，交通高峰時段，允許機動車通行，其餘時段，為方便市民遊客遊園，該路段禁行機動車，「變身」步行街。

跳廣場舞的數十名大媽在路的一端拉起「警戒線」，封路跳廣場舞。（取材自大風新聞）
跳廣場舞的數十名大媽在路的一端拉起「警戒線」，封路跳廣場舞。（取材自大風新聞）

武漢 河南

上一則

故宮不敵大雨 明代「東園圖」被淋濕 網：在古代要殺頭

下一則

窮父為娃籌醫費行竊被抓 獄中得知兒逝…骨灰灑監獄旁

延伸閱讀

隨老公出差 滬女帶娃長住五星酒店 日花700元 網民：有錢任性

隨老公出差 滬女帶娃長住五星酒店 日花700元 網民：有錢任性
中國科學家走私生物材料 下機入境即被捕

中國科學家走私生物材料 下機入境即被捕
密大2周內第2起...中國科學家走私生物材料 抵美下機被捕

密大2周內第2起...中國科學家走私生物材料 抵美下機被捕
武漢1隻公天鵝劈腿、元配抑鬱 小鎮全民關注 專家發聲

武漢1隻公天鵝劈腿、元配抑鬱 小鎮全民關注 專家發聲

熱門新聞

中國國家主席習近平6月4日在北京中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科。（新華社）

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

2025-06-10 09:22
張馨月犯罪集團內部資料。（取材自鳳凰網）

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

2025-06-12 07:30
中國國家主席習近平（右三）6月4日選在中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科（左三），一度引發外界若干揣測。(路透)

獨生女露面了…習家宴款待白俄總統 俄媒：習明澤陪同出席

2025-06-11 02:29
「CC寶玉玉」曾被稱為「B站巨乳天花板」。（視頻截圖）

巨乳網紅吃播「不慎」露點 帳號遭封鎖網民反應兩極

2025-06-08 10:30
網紅「館長」陳之漢在上海旅遊直播進入第五天，在今天中午過後出現衝突場面。（截自「館長惡名昭彰」YT直播）

男子持五星旗高喊「台獨」 立即遭壓制 館長：滿有趣的

2025-06-14 11:19
中國國家主席習近平(左)在5月9日受邀俄羅斯總統普亭(右)之邀訪問莫斯科。(美聯社)

友誼無上限？紐時：俄羅斯情報部門指中國人是敵人

2025-06-08 16:15

超人氣

更多 >
好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」

好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」
用刀去除鮭魚皮太費事 改用這招很輕鬆

用刀去除鮭魚皮太費事 改用這招很輕鬆
政治暗殺明州2議員 57歲槍手落網了

政治暗殺明州2議員 57歲槍手落網了
開始領社安金後 別忘了還有這7項福利

開始領社安金後 別忘了還有這7項福利
一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？