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搜狐創始人不識貨 拒收絕版Labubu 胡潤拿它換到名車

中國新聞組／北京16日電
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日前在北京一場拍賣會上以82萬人民幣拍出的全球限量15版棕色Labubu，就是張朝陽不要的同款。（取材自小紅書）
日前在北京一場拍賣會上以82萬人民幣拍出的全球限量15版棕色Labubu，就是張朝陽不要的同款。（取材自小紅書）

Labubu在全球爆火，甚至能換到一輛百萬名車，但仍有中國企業家「不識貨」。在近日的中國企業家交換禮物公益遊戲中，搜狐創始人張朝陽拿到了與日前在北京以82萬元（人民幣，下同，約11.4萬美元）高價拍出同款的「泡泡瑪特創始人王寧親筆簽名絕版Labubu」卻拒收送回，後來被「胡潤排行榜」創辦人胡潤拿它換到了一輛百萬名車，張朝陽事後得知這款Labubu的價值後直呼後悔。

紅星新聞報導，胡潤15日發布一條視頻。視頻中，胡潤將這個絕版Labubu給了小馬智行聯合創始人兼CEO彭軍。作為交換，彭軍將公司第一輛在公共道路上路的自動駕駛汽車送給了胡潤。彭軍說，這輛車非常有意義，是當年第一次在公開道路上自動駕駛上路載客的車，車價值30多萬元，上面的激光雷達價值8萬美元，加上其他配件，整車價值可能接近百萬元。

胡潤換得的百萬名車照片上，小馬智行聯合創始人兼CEO彭軍寫道：中國第一輛無人車。...
胡潤換得的百萬名車照片上，小馬智行聯合創始人兼CEO彭軍寫道：中國第一輛無人車。（取材自紅星新聞）

在簽名照片中，彭軍寫道：中國第一輛無人車。

此前，6月8日，胡潤使用一枚人造藍寶石與泡泡瑪特創始人王寧交換了Labubu。 王寧稱，「這是公司最後一個」，同時在耳朵附上了簽名。隨後，按照交換規則，這個絕版的Labubu到了張朝陽手裡，但張朝陽後續又將該玩偶送回胡潤。

紅星資本局此前報導，10日，在永樂2025春季拍賣會上，一款初代藏品級薄荷色的Labubu最終以108萬元的落槌價拍賣成交。拍賣直播備註欄標註，這是香港藝術家龍家升作品，尺寸為高131cm，是「全球唯一一隻。另一款全球限量15版的棕色Labubu也拍出82萬元高價。

11日上午，永樂拍賣會消息傳出後，張朝陽在社交平台轉發相關新聞並寫道：「我後悔把胡潤轉交給我的那個Labubu又送回去了。」

胡潤將絕版Labubu給了小馬智行聯合創始人兼CEO彭軍。（取材自紅星新聞）
胡潤將絕版Labubu給了小馬智行聯合創始人兼CEO彭軍。（取材自紅星新聞）

Labubu 拍賣 泡泡瑪特

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