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故宮不敵大雨 明代「東園圖」被淋濕 網：在古代要殺頭

中國新聞組／北京16日電
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明代文徵明「東園圖」在故宮博物院展出。（取材自新京報）
明代文徵明「東園圖」在故宮博物院展出。（取材自新京報）

近日有網民發文稱，目擊正在故宮展出的明代「東園圖」卷中的「東」字左部疑似被雨滴淋濕，並指故宮工作人員隨後緊急清場並宣布展覽暫時關閉。消息立即衝上熱搜，大批網民驚訝「世界文化遺產的文物保存能力敵不過一場暴雨？」、「這在古代是要殺頭的」、「豆腐渣無處不在」，故宮則回應仍在核實中，但已過兩天仍無回應，引發網民批評故宮的效率太差。

據據青蜂俠Bee報導，6月14日，北京突降暴雨。14日下午，有網民在社交平台發布影片並配文稱，故宮「樂林泉」大展展櫃裡的「東園圖」卷中的「東」字左部疑似被雨滴淋濕。故宮漏雨隨即登上熱搜。

據網民在文中稱，「雷暴雨引發突發狀況，午門漏雨。進『樂林泉』展廳逛了一會隱約覺得有雨滴濺到臉上，本來以為是錯覺，低頭一看，豆大的雨滴滴在『東園圖』卷上！隨後就開始清場，樂林泉暫時閉展」。

對此，故宮熱線工作人員一度表示，「因為現在是下午17點，故宮已經閉館。至於網民所說的展品被雨滴淋濕的情況，我們這邊正在核實中」。並傳出有故宮工作人員告訴媒體稱「（樂林泉）目前的話是正在開放的，暫時沒有閉展哦」。而到了昨天，故宮的回覆仍是「目前正在核實當中」，是否已閉展也未清楚說明。

據北京日報，2025年3月31日，「樂林泉——中外園林文化展」在午門正殿及東西雁翅樓展廳揭面紗，展出包括11件桑治元書畫珍品在內的200餘件/套中外文物。展覽從4月1日持續至6月29日。「文徵明東原圖」卷為明代絹本設色畫卷之引首，卷中有徐霖篆書「東園雅集」四字，畫面右上則題有隸書「東原圖」三字。

「東園圖」卷定格了即將赴任的明代官員陳沂與一眾友人在南京東園作別的場面，是文徵明61歲時繪製，描繪了東園雅集時的景象，是後人領略明代園林藝術生活的重要遺產。文徵明是「吳門畫派」創始人之一。與沈周、唐伯虎、仇英合稱「明四家」。與祝枝山、唐伯虎、徐禎卿並稱「吳中四才子」，代表作有「昭君圖」、「採桑圖」、「絕壑鳴琴圖」等。

對此，許多網民留言表示不可思議：「這放古代是要殺頭的」，「就不能在展品外加層保護，你看人家蒙娜麗莎，一年被搞多少次，人家就贏在有一層保護在」，「豆腐渣無處不在」，「花那麼多錢都能漏雨」，「那就是真的被淋了，都過去一天了還『正在核實』，要是沒淋濕第一時間就出來闢謠說沒淋濕了」。

網友在社交平台發布影片並配文稱，故宮「樂林泉」大展展櫃裡的「東園圖」卷中的「東」...
網友在社交平台發布影片並配文稱，故宮「樂林泉」大展展櫃裡的「東園圖」卷中的「東」字左部疑似被雨滴淋濕。（視頻截圖）

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