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Labubu全球掀搶購潮 央視自豪：中國品牌獲世界認可

中國新聞組／北京15日電
泡泡瑪特浙江杭州門店的LABUBU系列產品。（新華社）
泡泡瑪特浙江杭州門店的LABUBU系列產品。（新華社）

泡泡瑪特（POP MART）旗下的玩偶Labubu爆火，還在海內外引發多起搶購衝突，繼英國等地之後，南韓近日也傳出排隊購買Labubu的亂象，泡泡瑪特昨宣布，由於銷售現場存在潛在安全事故擔憂，暫停Labubu在南韓線下門店銷售。不過中國官媒央視仍盛讚Labubu是中國品牌走向世界的先鋒，折射出世界對中國製造的認可，「相信下一個Labubu已悄然在路上」。

Labubu在南韓傳出排隊購買亂象，泡泡瑪特因此宣布暫停Labubu在南韓線下門...
Labubu在南韓傳出排隊購買亂象，泡泡瑪特因此宣布暫停Labubu在南韓線下門店銷售。（取材自大江新聞／網頁截圖）

綜合媒體報導，近日，Labubu在南韓也掀起熱潮，甚至有排隊購買者因擁擠口角，要出動警察維持秩序。泡泡瑪特南韓（POP MART Korea）日昨發布公告，稱公司將顧客的安全置於首位，決定暫時中止Labubu毛絨玩偶及Labubu毛絨鑰匙扣全系列產品的線下銷售。

在中國，各地也傳有人在POP MART販售機前大打出手。

對於Labubu暴紅，央視評論指出，在全球化與數字化交織的時代，一個小小的玩具也可以成為跨越國界、連接人心的文化使者。從這個意義上說，Labubu不僅僅是一個潮玩IP，它是Z世代情緒的縮影，是當代流行文化的鏡像，更是中國品牌走向世界的先鋒。這是一場關於設計、營銷、文化融合與消費心理的多重勝利。

近年來，從遊戲「黑神話：悟空」到電影「哪叱」，再到Labubu，中國品牌走向世界的信心更多來自自主研發帶來的底氣。多年前，一款國外IP產品曾占到泡泡瑪特門店銷售額的30%。產品熱賣的同時，高額版權費、IP使用費，都被國外公司賺去了。近年來，泡泡瑪特加大研發投入，設計開發自己的IP產品。迄今，公司已有四個IP產品年營收能力超過10億元人民幣，13個IP產品年營收能力過億元人民幣。

這場「盲盒熱」也代表著「Made in China」向「Created by China」的進化躍遷，折射出中國原創IP走向世界的信心與力量。相信下一個Labubu，已悄然在路上。

Labubu 泡泡瑪特 南韓

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