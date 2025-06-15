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央視：福建艦穩步推進海試 中國3航母時代將到來

中國新聞組／北京15日電
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福建艦的海試工作正按計畫穩步推進，中國三航母時代即將到來。（取材自央視）
福建艦的海試工作正按計畫穩步推進，中國三航母時代即將到來。（取材自央視）

中國央媒稱，福建艦的海試工作正穩步推進，中國海軍三航母時代到來，讓中國「永遠有後備軍」。福建艦是中國自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，海試逾年，央視14日以「三航母時代即將到來」為標題播出軍事節目，似乎預告福建艦服役日期將近。

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中国海军三航母时代即将到来

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來源：tiktok

環球網報導，福建艦是中國第三艘航母。遼寧艦是從國外引進廢舊的航母平台，進行技術改造後，賦予了航母的功能和航母的身分。山東艦是在遼寧艦的基礎上，進行了自主化的研發和製造，意味著中國可以獨立自主生產航母。福建艦則是中國完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬餘噸，是全球首艘採用常規動力電磁彈射技術的航空母艦。

2022年6月17日，福建艦首次下水，2024年5月1日，福建艦第一次海試，為期八天，完成動力、電力等系統設備測試，符合預期目標。三年來，相關建設和海試工作在不斷地推進。

據政知新媒體報導，軍事評論員魏東旭表示，中國直接從滑躍航母到彈射航母，而且還是電磁彈射器，目前世界上掌握相關技術的只有兩個國家，美國和中國。據權威人士分析，中國的電磁彈射技術可能要比美國的還先進。

三航母時代的到來，對於中國維護海洋權益，保障海上通道的安全有什麼樣的意義？會不會在作戰模式上產生一些顛覆性的創新？魏東旭表示，三航母作戰體系的成功構建，是中國在強軍之路上非常重要的裝備體系建設成果，體現出海洋方向的防禦能力全方位的提升，也是進行積極防禦和主動防禦的最重要的海上作戰平台。

擁有了三艘航母，就可以在三個主要方向上同時運用航母兵力。這樣航母編隊本身的機動性很強，會有更為廣闊的安全縱深。

與此同時，三艘航母也可以進行輪換。比如一艘航母處於維修狀態，另外一艘航母可能是處於待命狀態，可隨時執行任務，還有一艘航母可能已經在海上進行機動部署，已經是處於任務狀態。在航母平台的運用方面，永遠有後備軍，永遠有預備隊。

「未來在航母福建艦上還能會看到新面孔，不僅僅是殲15飛鯊，可能會有未來新一代的艦載機，會和新航母進行結合，構成更強的海上的防禦作戰體系。」魏東旭說。

遼寧艦 新航

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