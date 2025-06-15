我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杜拜67層摩天大樓深夜大火 火舌沿牆猛竄 3820人險逃生

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

中國大學畢業生平均月薪6199元 薪情最好的是這個職業

中國新聞組／北京15日電
圖為去年10月底，在山西太原一場徵才大會上，求職者搶著用手機掃碼獲取企業的招聘消息。（中新社）
圖為去年10月底，在山西太原一場徵才大會上，求職者搶著用手機掃碼獲取企業的招聘消息。（中新社）

中國教育諮詢機構最新的報告顯示，去年中國大學畢業生進入職場半年後，平均月薪為6199元（人民幣，下同，約863.2美元）。這份報告也提到中國東西發展不均的情形，東部地區的平均月收入6861元，高於全國平均。

據中央社引述第一財經報導，中國高教管理數據與諮詢商麥可思（Mycos）近日發布「2025版就業藍皮書」，調查去年畢業的大學畢業生就業與薪資情形。報告指出，2024年應屆畢業生進入職場半年後，平均月薪為6199元，較2023年的6050元略微提升。其中平均月薪最高的工作為資訊安全，達7599元，其次為微電子科學與工程、電子科學與技術，薪資分別為7282元、7251元。前10名高薪職業，月薪水準都在7000元以上。

分析稱，高薪行業無一例外均為理工專業，包括電腦類、電子資訊類、自動化類等。這些行業由於市場稀有度與專業門檻高，加上具發展前景，促使相關企業願意提高給付水準，因此就業薪資水漲船高。

這份報告也提及，經濟發展水準與產業結構決定了區域薪資水準，中國東西不均的態勢也較為明顯。東部沿海地區憑藉發展優勢和完整的產業聚集，持續維持高薪產業聚集地的地位。在東部地區就業的2024年應屆畢業生，平均月收入為6861元，高於全國平均，薪資成長也展現明顯優勢。

上一則

全國運動會香港賽區門票「親民價」 預計低至數十港元

下一則

香港新大富豪夜總會轉型重開 新界人到場「懷舊」

延伸閱讀

川普稱中生在美大學發展共產黨組織 中網民諷：又改口

川普稱中生在美大學發展共產黨組織 中網民諷：又改口
一個人的畢業典禮 澎湖這校他獨獲24個畢業獎

一個人的畢業典禮 澎湖這校他獨獲24個畢業獎
中國大學畢業生薪資水準落差大 平均月薪人民幣6199元

中國大學畢業生薪資水準落差大 平均月薪人民幣6199元
2家長因性平案互罵害畢典取消 受累畢業生怒：我爸從國外來

2家長因性平案互罵害畢典取消 受累畢業生怒：我爸從國外來

熱門新聞

中國國家主席習近平6月4日在北京中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科。（新華社）

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

2025-06-10 09:22
張馨月犯罪集團內部資料。（取材自鳳凰網）

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

2025-06-12 07:30
「CC寶玉玉」曾被稱為「B站巨乳天花板」。（視頻截圖）

巨乳網紅吃播「不慎」露點 帳號遭封鎖網民反應兩極

2025-06-08 10:30
中國國家主席習近平（右三）6月4日選在中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科（左三），一度引發外界若干揣測。(路透)

獨生女露面了…習家宴款待白俄總統 俄媒：習明澤陪同出席

2025-06-11 02:29
中國國家主席習近平(左)在5月9日受邀俄羅斯總統普亭(右)之邀訪問莫斯科。(美聯社)

友誼無上限？紐時：俄羅斯情報部門指中國人是敵人

2025-06-08 16:15
網傳北京三中院法官白彬照片。（取材自X平台）

北京法官捲走上億潛逃日本 因女友炫富被舉報

2025-06-06 07:30

超人氣

更多 >
明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶

明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶
南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突

南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突
華府閱兵遊行 1991年以來首度 規模最大

華府閱兵遊行 1991年以來首度 規模最大
明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列

明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列
華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降

華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降