中國大學畢業生平均月薪6199元 薪情最好的是這個職業

圖為去年10月底，在山西太原一場徵才大會上，求職者搶著用手機掃碼獲取企業的招聘消息。（中新社）

中國教育諮詢機構最新的報告顯示，去年中國大學畢業生進入職場半年後，平均月薪為6199元（人民幣，下同，約863.2美元）。這份報告也提到中國東西發展不均的情形，東部地區的平均月收入6861元，高於全國平均。

據中央社引述第一財經報導，中國高教管理數據與諮詢商麥可思（Mycos）近日發布「2025版就業藍皮書」，調查去年畢業的大學畢業生就業與薪資情形。報告指出，2024年應屆畢業生進入職場半年後，平均月薪為6199元，較2023年的6050元略微提升。其中平均月薪最高的工作為資訊安全，達7599元，其次為微電子科學與工程、電子科學與技術，薪資分別為7282元、7251元。前10名高薪職業，月薪水準都在7000元以上。

分析稱，高薪行業無一例外均為理工專業，包括電腦類、電子資訊類、自動化類等。這些行業由於市場稀有度與專業門檻高，加上具發展前景，促使相關企業願意提高給付水準，因此就業薪資水漲船高。

這份報告也提及，經濟發展水準與產業結構決定了區域薪資水準，中國東西不均的態勢也較為明顯。東部沿海地區憑藉發展優勢和完整的產業聚集，持續維持高薪產業聚集地的地位。在東部地區就業的2024年應屆畢業生，平均月收入為6861元，高於全國平均，薪資成長也展現明顯優勢。