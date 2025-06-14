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安徽診所「輸液半價」促銷被整改 媒體：又不是開超市

中國新聞組／綜合報導
網友發布視頻中診所門前掛著「診所開業輸液半價」的橫幅。(取材自縱覽新聞)
網友發布視頻中診所門前掛著「診所開業輸液半價」的橫幅。(取材自縱覽新聞)

安徽肥東一診所在剛開業時，掛上了「輸液半價」的橫幅。橫幅視頻瘋傳後，網路上掀起熱議。不少人質疑，醫療服務涉及患者健康，以「半價」為噱頭進行宣傳不妥，還有媒體報導「輸液半價」的潛台詞似乎是希望有人生病，趁現在生病還可以打折。肥東縣衛生監督所要求涉事診所立即整改，診所隨即將橫幅撤下。

據縱覽新聞、南方都市報報導，有網友於11日發布視頻，可以看到該診所門頭處懸掛著一個紅色橫幅，橫幅上寫著「診所開業，輸液半價」，有網友稱，「看病輸液都得貨比三家？屬實沒見過。」還有人留言，就怕下一次是輸一瓶送一瓶、開蓋有獎了。

該診所工作人員稱，橫幅已懸掛兩日，主要針對常規感冒咳嗽等病癥的輸液治療提供半價優惠，「這只是一種宣傳手段，讓點利。」不過有律師指出，這種半價促銷的行為，與醫療機構以救死扶傷、防病治病、為公民的健康服務的宗旨不相符，認為有可能涉嫌價格欺詐，違反「價格法」的規定。

肥東縣衛生監督所也表示，相關人員主觀上不知道這個行為不可以，跟他說了以後就撤了，「目前我們已給予其警告處分，如果拒不整改，下一步可能會加重處罰。」

極目新聞評論，醫療醫藥行業做宣傳，不能總是在「錢」上下功夫。表面上看減輕了病人的負擔，本質上卻違反公序良俗，說明診所一味追求人氣和經濟效益，這無疑與醫者仁心相悖，效果適得其反。畢竟，開診所不是開超市，人來得越多越好，大家消費者越多越好。

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