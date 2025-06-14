嫌85歲妻「不上進」湖北93歲翁訴離成功 網翻譯：不能伺候他

中國愈來愈多單身老人開啟「黃昏戀」，再婚老人離婚案件數也不斷上升，圖為示意圖。(取材自經濟觀察報)

人到晚年，都希望有個老伴兒共度餘生，但沒想到，一名到了耄耋之年的湖北93歲老人起訴到法院，要求與85歲妻子離婚，原因是「妻子沒有上進心」。法院指符合離婚條件，判准離婚。網友聞訊說：「85歲要什麽上進心？考研嗎？」

極目新聞報導，蔡大爺今年4月在子女陪同下，到湖北江陵法院提起訴訟，要求與妻子姚婆婆離婚。起訴狀稱，婚前草率結婚，婚後發現雙方性格差異大，且女方沒有上進心和家庭責任感，使其失去與姚婆婆繼續生活的信心。此外，蔡大爺一方提出，兩人已分居三年，感情確係破裂。

據報導，蔡大爺出生於1932年，今年93歲，姚婆婆今年也已85歲，兩人是半路夫妻(之前各自有過婚姻)。2009年，77歲的蔡大爺與姚婆婆登記結婚。隨著時間推移，兩名老人身體不如從前，漸漸無法照顧彼此，三年前分居，跟隨各自的子女生活。長期分居導致兩人感情變淡，夫妻關係名存實亡。

法院認為，「婚戀自由是法律賦予每個公民的權利，老年人也不例外。」兩名老人已分居多年且感情不和，符合離婚的條件，遂解除二人婚姻關係。雖然沒有財產分割問題，蔡大爺仍自願給了姚婆婆1萬元人民幣補償。

網友說，「85歲還要什麽上進心」、「上進心？直接說不能照顧你吧」、「本來想找個免費保姆，結果失算了」、「披荊斬棘的爺爺想要一個乘風破浪的奶奶」、「2009年結婚也快20年了，現在老太太老了，價值利用完了。老頭怕自己先走了，財產分給老太太一半，所以要離婚」；還有人翻譯老頭眼裡的「上進心」：「這老太婆不能給我洗衣做飯把我伺候好」。

法官說，近年愈來愈多單身老人開啟「黃昏戀」，再婚老人離婚案件數也不斷上升，這與老年再婚夫妻的感情基礎較薄弱，容易受到財產、子女等因素影響有關。