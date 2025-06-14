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離婚2年財產終分割…當當網讓給前妻 李國慶進軍AI

中國新聞組╱北京14日電
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撕扯喧囂多年，當當網創始人李國慶(右)和俞渝終於達成財產分割和解。(取材自經視直播)
撕扯喧囂多年，當當網創始人李國慶(右)和俞渝終於達成財產分割和解。(取材自經視直播)

當當網創始人李國慶13日公布離婚進展，稱已與俞渝就相關財產分割達成最終和解：「我和俞渝女士已於2023年解除婚姻關係；近日雙方就相關財產分割也已達成最終和解。」同時宣布前妻俞渝將領導當當網，自己則進軍AI領域。

界面新聞報導，李國慶1996年在美國認識俞渝，3個月後閃婚；1999年11月，兩人創立當當網，2010年帶領當當網在紐交所掛牌上市；2016年9月，又從紐交所退市。

報導指出，李國慶2018年12月在微博上指責俞渝「逼宮」，要求他辭去當當網董事長職務。此後，他和俞渝的矛盾逐漸公開化，兩人的婚姻風波及涉及到公司內部管理權的糾紛「互撕」了數年。

此前媒體報導，李國慶稱2019年7月向法院遞交起訴狀和俞渝離婚，但俞渝以感情未破裂為由不同意離婚。此後，雙方在股權爭奪、財產分割等問題上多次產生爭議。

2020年4月，李國慶帶人強闖當當公司，奪走公章，宣布全面接管當當，當當網則聲明公章作廢，雙方矛盾達到高潮。2020年8月，李國慶和俞渝被兒子起訴，要求法院確認李國慶夫婦為其代持當當股份的代持協議有效。2023年12月，李國慶透露離婚生效，長達4年多的「離婚大戰」終於落幕。

2019年2月，李國慶離開當當網重新創業「書友會」項目，當時他表示要「用3到5年達到年用戶4000萬，再造一個互聯網文化生態。」，同年6月，早晚讀書APP正式上線，進軍知識付費領域，主打名師解讀書。然而，李國慶並沒有再造出另一個當當，早晚讀書陷入困境。

2021年李國慶進軍直播帶貨賽道，創辦響璫璫電商和老李嚴選，以賣酒水和茶葉為主。李國慶還在直播間中透露，直播帶貨一年賺了1500萬，大概養活了100多人。

微博 電商 AI

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