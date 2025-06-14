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Labubu變吸金獸 萌生「日租」商機 亂象跟著來

中國新聞組╱北京14日電
上海海關扣留5961個侵權泡泡瑪特玩具，包括一批高仿LABUBU。(取材自極目新聞)
上海海關扣留5961個侵權泡泡瑪特玩具，包括一批高仿LABUBU。(取材自極目新聞)

內地潮玩品牌泡泡瑪特旗下公仔Labubu近日爆火全球，其盲盒、手辦等衍生品在電商平台銷量持續攀升，隨著Labubu的風靡，有用戶發現網路出租新商機，但各種亂象也相繼浮現，如未經授權的山寨商品、黃牛搶購扭打成一團的衝突事件。

河南日報報導，隨著Labubu的風靡，一批用戶發現新商機，他們在二手交易平台「閒魚」上提供Labubu系列公仔的出租服務。這種租賃服務主要用於拍照、社交展示、婚宴佈置等場合。Labubu一代time to chill日租價格在30元至80元(人民幣，下同，約4.2至11.2美元)不等，成為眾多用戶的新寵。

閒魚數據顯示，Labubu相關商品的搜索量在6月份較5月翻了10倍，Labubu租賃的成交量也創下了一番戰績。除了Labubu出租服務，還出現了Labubu改娃、Labubu娃衣定製等周邊服務，拉動了整個潮流市場的熱潮。

在深圳水貝黃金市場，驚現黃金版Labubu飾品，僅售百元左右，吸引了眾多年輕消費者的關注。然而，泡泡瑪特官方對此表示，未授權任何商家生產這類商品，若商家以正品名義銷售將構成侵權。

同時，上海海關最近扣留了一批侵權泡泡瑪特玩具，涉及5961個實物，初步判斷具有較大的侵權嫌疑。這些事件凸顯了品牌保護和知識產權保護的重要性，如果商家未經授權使用品牌標識或侵犯商標權，將面臨法律制裁。

正在新聞報導，江蘇揚州市內近日爆發Labubu黃牛搶購事件，六名黃牛人士在商場機器旁排隊購買，並且拒絕後面的消費者購買，導致衝突爆發。當中兩名女子在操作機器時，一名男生勸告他們一人只能購買一個，結果遭到毆打，甚至導致警方介入處理。

此事件顯示，部分消費者為了搶購Labubu產品而採取不當行為，引發了安全和秩序方面的疑慮。

報導稱，Labubu的熱賣潮流席捲引發了眾多相關新聞事件，品牌保護、消費秩序和市場競爭等問題也逐漸受到關注。Labubu作為一個新興IP品牌，其走紅背後還隱藏著許多挑戰和機遇，如何保護品牌形象與維護市場秩序成為未來需關注的重要課題。

江蘇揚州六名黃牛霸機搶購labubu，釀暴力衝突事件。(取材自正在新聞)
江蘇揚州六名黃牛霸機搶購labubu，釀暴力衝突事件。(取材自正在新聞)

Labubu 泡泡瑪特 河南

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