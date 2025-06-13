中國房東漲租2.6倍 停用電梯逼就範 驚動了日本首相

住戶拒絕接受新租金後，公寓電梯突暫停使用。 (日本富士新聞網影片截圖)

一名中國房東今年1月買下日本 東京一棟屋齡40多年的7層樓公寓後，突然通知公寓內現有租住戶要自8月起調漲房租2.6倍，住戶拒絕接受，房東以修理為由長期停用電梯，引發租戶不滿，有人被迫搬離。事件曝光後引發譁然，有議員甚至在國會就此事向首相石破茂 質詢，石破茂表示將採取對策防住戶遭受不當損失。在輿論壓力下，這名中國房東已撤回加租，電梯也已修好。

自由亞洲電台引述日本電視台報導，公寓易手不久後，住戶接獲通知每月7萬2500日圓（約507美元）的租金 ，由8月起調漲至19萬日圓（約1328美元），大概是原本的2.6倍。

住戶根據通漲與周邊行情，大多認為約1.2倍的加幅才算合理，因此拒絕接受新租金；豈料公寓電梯突暫停使用，公告稱維修零件製作需時半年以上，還有單位疑被當作民宿，違法經營，住戶備受噪音困擾，約20戶當中四成已遷出或準備搬走。

自民黨參議院決算委員會委員長片山皋月在9日質詢時指出，一名住在7樓的70多歲女子因電梯停擺而被「逼走」，當區區長更向其反映「區政府對這種事件無能為力，希望國家出面處理。」

石破茂回應稱，雖然外國人在日本的消費很重要，但不能犧牲國民的安全和安心，強調將採取對策，以防業主或住戶遭受不當損失。

片山說：「應該受到保護的日本弱勢國民，卻對這種沒常識的強硬手段感到恐懼。」她向首相石破茂表示，應從關懷弱勢國民的角度出發，對外國人的入境管理、擁有土地以及投資住宅等問題，進行制度上的全面檢討。

事件持續發酵，房東終在11日晚發出通知表示「經過公司內部慎重檢討後，決定不實施租金調整。今後的租金將與以往相同，請大家放心。另外，電梯的修繕工程已經順利完成，目前可正常使用。」

盡管屋主閃電撤回漲租有住戶表示，希望房東能夠「親自來道歉並說明情況」。