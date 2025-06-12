獲生產許可 國產兩棲機「鯤龍」邁入量產 今年將交付3架

中國航空工業集團自主研製的大型水陸兩棲飛機AG600「鯤龍」獲頒中國民航局生產許可證（PC證），標誌著中國大型水陸兩棲飛機正式邁入批量生產階段。（新華社）

中國航空工業集團自主研製的大型水陸兩棲飛機AG600「鯤龍」，11日在廣東珠海獲頒中國民航局生產許可證（PC證），象徵中國大型水陸兩棲飛機正式邁入批量生產階段，預計今年內將實現首批三架機交付，是中國大型航空應急救援裝備體系建設的關鍵里程碑。

文匯報報導，今年以來，AG600研製全線各項任務密集開展。4月20日，獲頒型號合格證，5月6日，批產首架機完成總裝下線，5月18日，批產首架機在珠海成功完成生產試飛。5月22日，在大興安嶺、長白山兩地執行消防任務，開展示範運營。AG600研製全線用實際行動證明了「取證即交付，交付即運營」，在取得型號合格證後兩個月內，完成了生產許可審定這一艱巨任務，為中國航空應急救援裝備產業化發展按下「加速鍵」。

據了解，生產許可證的頒發，實現全國產大型民機自主配套的突破，培育了一支涵蓋工藝工程、質量管控、供應鏈 管理的專業化隊伍，為中國民機產業高質量發展注入了強勁動能。

據央視新聞報導，AG600飛機日前正式邁入批量生產階段，預計今年內將實現首批三架機交付用戶，其中首架機已經完成了首次生產試飛。

根據中國民航局規定，AG600飛機需要獲得「三證」後，才能正式進入商業運營市場。目前，AG600飛機已經獲得型號合格證、生產許可證兩證，只差最後一個證--單機適航證。單機適航證也就是飛機的「身分證」，這個證將會在飛機正式交付給用戶的時候獲得。

另據了解，未來在AG600飛機的基礎上，還可開發出用於海洋權益維護、海洋環境監測以及一些特種的多樣化用途。