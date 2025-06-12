不讓蘇超專美 豫超十八羅漢來了 網：怎麼踢都比國足好

黃冠聯賽球隊分布圖 。（取材自上游新聞）

「蘇超」火爆出圈，近日有多位網民發帖稱，河南 也將擁有自己的「豫超」--「河南超級足球聯賽」，並稱「蘇超有十三太保，豫超有十八羅漢」。據報導，網民所稱「河南超級足球聯賽」、「豫超」，其實是河南省純民間足球賽事黃冠聯賽，共32支隊伍參加，並現場直播。對此，網民們紛紛留言支持：「建議各省都抄襲」，「草根球隊衝呀，怎麼踢都比國足好」。

網友稱河南「豫超」聯賽正式啟動。（視頻截圖）

上游新聞報導，近日，多位網友發帖稱「河南超級聯賽正式啟動，蘇超有十三太保，豫超有十八羅漢」、「你有蘇超，我們河南也有黃河冠軍聯賽」……，在「蘇超」聯賽進行得如火如荼之時，「河南超級足球聯賽」也即將開啟。

發帖網友們所稱的河南省內足球聯賽，據媒體報導，5月17日，2025賽季河南省黃河足球 「健殘融合」 冠軍聯賽新聞發布會（以下簡稱黃冠聯賽）暨抽籤儀式在京東鄭州 基地舉行。作為河南省業餘足球的標桿賽事，本屆聯賽吸引了全省32支球隊參賽，並採用主客場制，以黃河為基線分為南北賽區，每個賽區四個組，每個組四個隊伍，每個小組的前兩名進入第二階段的主客場兩回合淘汰賽，直至決出總決賽隊伍。

據報導，黃冠聯賽6月15日揭幕戰將在古城開封舉行，對陣雙方是開封足協VS河南啟緣。據了解，河南啟緣隊是一支來自鄭州的實力戰隊，而開封足協隊是長期活躍在開封業餘足壇的一支強隊，鄭汴「雙雄會」將拉開本次比賽的序幕。

黃冠聯賽運營相關負責人表示，黃冠聯賽小組賽賽程，將會在7月26日結束，8月休賽，淘汰賽則在9月16日開始，11月中旬賽事全部結束，冠軍會有5萬元人民幣（約6950美元）獎金，亞軍有2萬元人民幣獎金。「黃冠聯賽屬於純民間賽事。」這位負責人表示，屆時黃冠聯賽會以直播的形式播出。

河南省球類運動管理中心相關工作人員表示，黃冠聯賽跟河南省球類運動管理中心沒有關係，對後續會不會推出「豫冠」聯賽或者「豫超」聯賽等問題，不太了解。

對此，網民紛紛表示「村超，蘇超，以後還會有更多的」、「建議各省都抄襲」、「草根球隊衝呀，怎麼踢都比國足好」。