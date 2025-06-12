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展示機器人使用場景與性能 北京將開全球首家具身智能機器人4S店

記者陳湘瑾／即時報導
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為了進一步讓具身智能機器人的供需有效對接，全球第一個具身智能機器人4S店近期將正式亮相北京經開區。（取材自央廣網）
為了進一步讓具身智能機器人的供需有效對接，全球第一個具身智能機器人4S店近期將正式亮相北京經開區。（取材自央廣網）

中國近期推出機器人馬拉松路跑和格鬥比賽等多項活動，提供各家機器人廠商展示自家產品性能，中媒指，為了進一步讓具身智能機器人的供需有效對接，全球第一個具身智能機器人4S店近期將正式亮相北京經濟技術開發區，開在北京市機器人產業園。

4S店一般是指集汽車銷售、維修、配件和資訊服務為一體的汽車門市，4個「S」分別為銷售（sale）、零配件（spare part）、售後服務（service）、資訊反饋（survey）。中國汽車4S店指是汽車經銷商，而具身智能機器人4S店採用這個概念，以具身智能機器人為核心提供相關服務。目前已有10家具身智能機器人頭部（占領導地位）企業與該店簽署合作意向協議，有望成為機器人4S店首批入駐夥伴。

綜合中媒報導，北京亦莊機器人科技產業發展有限公司副總經理王一凡表示，隨著機器人產量提高，企業端面臨場景展示單一、金融服務薄弱、售後響應（反應）速度慢、缺乏使用者回饋機制等挑戰，機器人4S店構建覆蓋機器人全生命周期的服務體系，能實現供需兩端高效對接。

界面新聞稱，機器人4S店將圍繞企業產品構建訂製化空間，為機器人提供場景展示與沉浸式交互體驗空間，讓使用者、消費者直觀感受產品性能；打造覆蓋全中國的零部件快速響應網路，和專業團隊快速維修保養體系，確保機器人維修、保養、裝配等需求得到及時高效處理。

該店還將透過數據驅動全周期智能維修保養及需求反饋機制，為企業提供持續的市場洞察，賦能產品優化與決策；針對維修周期較長的設備，提供同型號機器人租賃服務。

北京經開區管委會副主任梁靚表示，目前已有超過100家機器人產業鏈上下游企業表達入駐意向，其中人形機器人企業達30家。北京經開區希望通過這一集約化展示與體驗平台，滿足機器人產品全生命周期服務需求，打通產業落地最後一公里。

人形機器人

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