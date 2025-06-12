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Labubu全球火爆 改娃、製衣、粉牛都賺得盆滿缽滿

中國新聞組／北京12日電
Labubu衍生周邊商機，改造娃衣大受歡迎。（取材自微博）
Labubu衍生周邊商機，改造娃衣大受歡迎。（取材自微博）

火爆全球的Labubu，不僅將母公司泡泡瑪特集團創始人王寧送上河南首富寶座，其衍生的周邊行業和黃牛生態鏈上的商家們也賺得盆滿缽滿。有專門給Labubu做衣服的店主，每月兼職營收超過2萬元人民幣（約2780美元）；有工廠僅靠6款Labubu娃衣就創造近1000萬元銷售額。黃牛和「粉牛」靠排隊、開外掛，熱門款一隻就能賺進溢價超20倍的利潤。

據極目新聞報導，在小紅書開設鉤織娃衣店的店主糖糖表示，她近幾個月都在給Labubu手工鉤織衣服，每件定價在70元上下，月銷超過300單，其中海外訂單接近一半，按此計算，她的兼職月營收超過2萬元。糖糖說自己也沒想到，這隻露著九顆尖牙的「醜萌」小怪獸，「竟成為了我的『衣食父母』」。

作為如今火爆全球的現象級單品，身價暴漲、斷貨售罄以及多地限購的Labubu，不僅讓母公司泡泡瑪特一季度海外收入同比增長接近五倍，股價「一飛沖天」，同時也讓各種黃牛以及衍生生態鏈上的代工廠、改娃師、周邊商家和仿製廠商們分到了羹。這股Labubu熱潮，猶如一場財富風暴，讓眾多參與者賺得盆滿缽滿。一位工廠老板透露，5月份僅靠6款娃衣，他的工廠就創造了近1000萬元的銷售額。

新玩家、資深玩家和跟風者集體入局，讓Labubu迅速成為席卷全球的「社交貨幣」，與此同時，這個「塑料茅台」的搶購難度也愈來愈大。

從事教師職業的曉陽是泡泡瑪特的資深愛好者，她說，她之前的Labubu是在官方小程序和北京泡泡瑪特樂園購買的，但火了以後這樣常規的購買渠道基本買不到了，「現在如果想要，基本上只能通過黃牛或者從其他『粉牛』手中高價購買」。

黃牛通過線上人手一個外掛、線下通宵排隊的「人海戰術」購買，通過搶手開設的外掛系統，同時操控多台手機，利用自動點擊工具、連點器等，在平台不斷刷新搶購，再放到二手平台上以數倍價格出售，日賺數萬元，像Vans聯名款，就從599元飆至1.2萬元，溢價超20倍，堪稱「玩具比特幣」；另「春天野在家」黃牛售出價格是原價159元的近3倍。

除了職業黃牛，在二手市場中，一些資深玩家也憑藉對Labubu的深入了解和敏銳的市場洞察力賺得盆滿缽滿，這些人被曉陽等玩家稱為「粉牛」。曉陽說，其中不乏海外的網民，有時一天就能賺1萬多元。還有「國際牛」反向代購，單盲盒普遍溢價在100到300元間，而隱藏款則是原價的10到30倍。更別說是仿冒行業所能獲得的高利潤。

Labubu 泡泡瑪特 河南

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