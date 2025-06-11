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快不行了…河南軍人連救4人 向母磕頭又下水 救起5人不支昏迷

中國新聞組╱北京11日電
現役軍人張偉連救五名落水民眾。(取材自大河報)
現役軍人張偉連救五名落水民眾。(取材自大河報)

河南商丘一對夫妻6日在爭吵中不慎落水，三名男子跳湖救人也被困深水區，一名路過的黑衣男子連續救五人後陷入昏迷，被急救車送醫。據悉，救人者是一名現役軍人，系陸軍某部少校軍官張偉。

大河報報導，談起救人之事，張偉說：「我只是做了我該做的，作為一名軍人，保家衛國、守護人民是職責所在，在那種危急時刻，挺身而出是本能反應。」

據報導，休假在家的張偉6日陪母親在商丘南湖旁散步，突然聽到有人喊救命，「他們五個人好像都快不行了，我趕緊脫鞋跳水救人。第一個救的是最早落水的婦人」，張偉說沒想到湖水那麼深，自己喝了很多水。

救完落水婦人後，他又返回湖中救其他落水人員。在把第四名落水者救到岸邊時，張偉已筋疲力盡。

張偉的母親含淚回憶道：「俺兒當時救了四個人，他說湖中還有一個人。我一看俺兒身體都不行了，我說你不能再救了，再救咱就沒命了。俺兒給我磕個頭後，又跳下水救人了。」

「當時真的非常危險，我當時也想到可能自己這一去就回不來了，但我是軍人，必須堅持，絕不能放棄任何一條生命。」張偉憑著堅強意志，最終把第五名落水者救到岸邊，自己也因體力不支陷入昏迷。當他醒來時，已經在醫院了。

經醫生全力搶救，張偉的身體已無大礙。被救的3名小伙8日專程到醫院感謝救命恩人。張偉的家鄉領導得知他救人住院事蹟後，也第一時間趕赴醫院看望，並送去5萬人民幣(約7000美元)慰問金。

目擊者洪先生說，當時那一對夫妻吵架，女的跳湖後男的也跳了下去。他的3個朋友也接連跳湖救人，但因水太深水性不好，人沒救上來，自己也被困水中。隨後就看到張偉跳入湖中，把五個人一一救了出來。

報導稱，張偉是河南夏邑縣火店鎮人，今年36歲。他說：「今後遇到這樣的事情，我依然會挺身而出。」

張偉的事跡被媒體報導後，網友紛紛為張偉的義舉點讚，「真英雄」、「好感動，張偉向你致敬」、「張偉商丘好人，軍隊驕子」、「軍隊應大力弘揚這種捨己救人的大無畏精神」。

河南

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