全球唯一 薄荷色初代Labubu拍出108萬 佣金16.2萬

一款全球唯一的薄荷色Labubu在永樂2025春季拍賣會上亮相，落槌價為108萬元。圖為真人大小的Labubu在拍賣會前展出。（路透）

全球唯一的薄荷色Labubu 在10日的永樂2025春季拍賣 會上成功落槌，最終成交價高達108萬元人民幣(約15萬美元)，引發廣泛關注。另外，買家需要付16.2萬元的佣金。

據快科技報導，此次拍賣出現在全球首場初代藏品級Labubu藝術專場，各類珍稀的Labubu藏品紛紛亮相，而薄荷色Labubu無疑是其中最為耀眼的明星之一。本Labubu尺寸為高131cm，材質為PVC，顏色為薄荷色，在備註欄標注了「全球唯一一隻」。

據紅星資本局報導，本場拍賣是和收藏初代Labubu的藏家合作的，該款Labubu確定已經成交，目前不方便透露買家身分。除了108萬的薄荷色Labubu，本場拍賣還有一款棕色Labubu以82萬元的價格成功拍出，該款Labubu全球限量15版。

另據每日經濟新聞報導，值得一提的是，永樂線上小程式顯示，買家競得拍品後，需要按拍品落錘價的15%支付佣金，以這款「薄荷色Labubu 」108萬元的落錘價計算，佣金為16. 2萬元。

近期，泡泡瑪特 在港股市場的股價表現備受關注。10日，泡泡瑪特盤初漲超3%，再創歷史新高。截至當天收盤，該公司報258.8港元/股，上漲了3.19%，其股價今年漲幅已達191.57%。