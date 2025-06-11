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潮玩亂象 銀行存款送Labubu 監管機構喊停 官嚴打盜版

中國新聞組／北京11日電
有銀行推出辦理儲蓄卡或信用卡「存款送Labubu盲盒」的活動，但遭金融監管機構喊停。（新華社）
有銀行推出辦理儲蓄卡或信用卡「存款送Labubu盲盒」的活動，但遭金融監管機構喊停。（新華社）

中國潮玩品牌泡泡瑪特旗下Labubu在全球大紅，引發不少亂象。中國還有銀行看準它的頂流魅力，推出辦理儲蓄卡或信用卡「存款送Labubu盲盒」的活動。然而，彭博引述知情人士指稱，這種以贈送Labubu等禮品來吸引儲戶的做法，遭到中國金融監管機構喊停。Labubu超人氣也帶動「高仿版」熱銷，一些工廠排單全滿，只能暫緩接單，但有網友發現，義烏市場的Labubu一夜之間全部下架，顯見官方已出手嚴打盜版。

綜合彭博、九派新聞等媒體報導，在全球掀起風潮的Labubu成為銀行攬客的利器，平安銀行在多個城市向新存款人提供Labubu收藏品，新儲戶存入5萬元人民幣（約7000美元），期限三個月，即可獲贈；在部分支行辦理信用卡，還可兌換盲盒。

知情人士表示，此種贈送禮物的做法，如贈送大米或小家電等免費物品，以及互聯網平台會員資格等電子禮物，被認為會推高銀行成本並損害其利潤率，中國國家金融監督管理總局浙江監管局已要求當地銀行不得以不合規的好處來吸引存款。

正版Labubu「一娃難求」，價格也被炒高，許多消費者目光轉向高仿版Labubu。在批發平台上，有多家廠商生產、銷售高仿版Labubu，且商品供不應求，工廠產能不足，只能暫緩接單。市面上甚至還出現了與原版差距較大的「Lababa」、「Lagogo」，銷售量已達近1萬件。

中央社引述第一財經報導，東莞一家Labubu仿冒工廠負責人直言，現在加錢想要調貨也沒貨，「之前提前訂的，就該知足了，現在想訂都排不上」。據了解，目前仿冒工廠有兩款Labubu產品，都是一比一全身款。其中一種「高仿高品質」，屬於品質較好的仿品，一個售價38元；「義烏高品質款」則是可以立刻看出其為仿冒品，要價較便宜。

在義烏國際商貿城冒出了多家Labubu「祖國版」專賣店，引發年輕人打卡、直播。在小紅書上還有許多購買攻略，火熱的買氣也引起官方注意，出手整治。

近日在社交平台上，一則「義烏市場Labubu一夜之間全部下架」的帖子引發關注。文章稱，由於當地部門正在「嚴打」高仿版Labubu，商家將陳列下架。某店家表示，目前店裡還剩數量不多的高仿版Labubu，「這批貨沒了，我們就不做Labubu了，因為違規總查，犯不上。」他稱，他家如今只賣Labubu娃衣，「是咱家自己生產的，合規合法。」

義烏販售的Labubu。（取材自小紅書）
義烏販售的Labubu。（取材自小紅書）

Labubu 泡泡瑪特 小紅書

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