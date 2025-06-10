秦始皇遣使「崑崙採藥」石刻出土了？學者1關鍵疑是偽刻

青海一處石刻傳出是秦始皇遣使「採藥崑崙」石刻，但也有不少學者提出質疑。(取材自微信公眾號「光明文化記憶」)

相傳秦始皇當年為了長生不老，曾派徐福等人出海尋找仙藥，近日有考古工作者在青海省瑪多縣扎陵湖北岸，發現一處秦代摩崖石刻題記，以秦小篆書寫的37字中記錄了秦始皇派遣使者西行崑崙山採藥的行動，被認為將改寫關於秦代西巡與崑崙地望的研究認知。但也有學者對該石刻的真實性存疑，認為可能是偽刻。

光明日報近日刊登了一篇題為「實證古代『崑崙』的地理位置——青海黃河源發現秦始皇遣使『採藥崑崙』石刻」的文章，作者為中國社會科學院考古研究所研究員仝濤。文中指出，這塊石刻所刻內容大意為：秦始皇廿六年，皇帝派遣五大夫翳率領一些方士，乘車前往崑崙山採摘長生不老藥。他們於該年3月己卯日到達此地（黃河源頭的扎陵湖畔），再前行約150里（到達此行的終點）。

據了解，秦始皇自公元前219年至公元前211年，共有七次出巡，分別在山東嶧山、泰山、芝罘、東觀、瑯琊台、河北碣石、浙江會稽立下七大石刻。而這次在青海發現的石刻，對於秦始皇西巡和史上對崑崙地點的認定，都是重大的發現，「歷史地圖或需重繪，崑崙山地望之爭或將終結」。

然而仝濤的文章卻遭到北京大學歷史學系教授辛德勇等人的質疑。綜合潮新聞、澎湃新聞報導，辛德勇在公號發文，稱「銘文若如釋文所釋，敝人高度懷疑乃今人偽刻，這是石刻造假新『高度』」；北京語言大學文學院教授劉宗迪認為，這塊石刻稱五大夫26年3月到達河源，元代都實奉命探河源，4月從臨夏出發，經四個月方到達河源，以此類推，秦人出發最晚當在始皇25年的冬天或者秋天，「此時嬴政還沒有稱皇帝號呢」。

但也有人力挺仝濤，稱沒有學者會在這種問題上造假，文章內容中有清晰的照片和較為詳細的論證內容，作者也去實地去調研過，否則「一旦發現造假，後面就都廢了」。