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川普動員兵力 洛杉磯市長：聯邦政府在做接管地方權力的實驗

抗議活動升級 旅客前往洛杉磯還安全嗎？

福建銷毀2萬「非法出版物」 主要來自台灣

記者謝守真／即時報導
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福建省近期舉辦侵權盜版及非法出版物集中銷毀活動，銷毀違禁圖書、非法報刊、盜版光盤等共計2萬多件。不過，有港媒引述消息指，在該銷毀活動現場包括一批來自台灣的「違禁出版物」，這是北京當局近年嚴防「禁書」透過寄遞管道傳播的工作成果。（圖／全國「掃黃打非」辦公室官方微博資料照）
福建省近期舉辦侵權盜版及非法出版物集中銷毀活動，銷毀違禁圖書、非法報刊、盜版光盤等共計2萬多件。不過，有港媒引述消息指，在該銷毀活動現場包括一批來自台灣的「違禁出版物」，這是北京當局近年嚴防「禁書」透過寄遞管道傳播的工作成果。（圖／全國「掃黃打非」辦公室官方微博資料照）

福建省近期舉辦侵權盜版及非法出版物集中銷毀活動，銷毀違禁圖書、非法報刊、盜版光盤等共計2萬多件。不過，有港媒引述消息指出，在該銷毀活動現場包括一批來自台灣的「違禁出版物」，這是北京當局近年嚴防「禁書」透過寄遞管道傳播的工作成果。

港媒《明報》10日報導指稱，中國全國掃黃打非辦公室9日通報「福建、四川舉辦非法出版物集中銷毀活動」。其中，福建省掃黃打非辦公室3日聯手福州海關、海峽出版發行集團舉辦銷毀活動，福建公安廳、郵政管理局等單位派人參加。

值得注意的是，知情者透露，銷毀現場有成綑成綑的繁體字書籍，主要來自台灣，部分是經過郵件包裹形式入境。然而，報導中並未透露這些被銷毀的台灣書籍內容為何。

《明報》表示，福建近年加大對進出境非法出版物的打擊力度。福州去年曾舉辦「築牢國門政治安全」集中銷毀非法出版物活動，銷毀一批入境郵遞渠道查獲的危害政治安全的書籍、音像製品，非法報刊、宗教類圖書等。當時官方直言，郵遞渠道政治安全監管是海關監管執法一個重要領域。據悉，去年以來，福建共收繳各類非法有害出版物、印刷品、音像製品280餘萬件，查辦520餘宗行政、刑事案。

另外，截至目前，本報記者實際查閱福建省政府網站針對「福建、四川舉辦非法出版物集中銷毀活動」的有關報導，未在內文見到有台灣書籍銷毀的相關消息。同時，中國官媒新華社4日引述福建日報報導指，今年6月3日是林則徐虎門銷煙186周年紀念日，當天，2025年福建省侵權盜版及非法出版品集中銷毀活動在福州舉辦，現場集中銷毀違禁圖書、非法報刊、盜版光碟等共2萬多件。

報導並稱，此活動旨在進一步規範福建省文化市場經營秩序，充分展現本省「掃黃打非」戰線打擊侵權盜版及非法出版的工作成果，彰顯嚴厲打擊侵權盜版和非法出版的堅定決心，「營造保護智慧財產權、保護未成年人健康成長的良好社會文化環境」。

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