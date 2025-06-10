快看…重慶高考女生酷似林依晨 長沙1米9男生帥比明星

重慶高考生撞臉林依晨。（視頻截圖）

2025高考 9日落幕，考場上許多俊男美女考生也成為關注焦點。重慶一名女生因神似林依晨 意外走紅網路。還有人覺得她撞臉李沁、張含韶，甜美的笑容融化不少網友的心。湖南長沙則有一名身高197公分的帥氣體育生備受關注，已經被浙江大學提前錄取的他照樣走進考場，表示要為三年高中生活畫上圓滿句號，不讓青春留下遺憾。

綜合瀟湘晨報、半島晨報等媒體報導，在眾多考生中「鶴立雞群」的是197公分的籃球專業生李欣洋，他之前參加體育單招，目前已經以全國第二名的身份被浙江大學錄取。許多人好奇為什麼他還要參加高考，他表示，「我覺得高考是高中生涯最重要的考試，一生只有一次，所以我想體驗一下」，並透露班上有不少也通過體育單招被錄取的同學，但他們也一樣選擇參加高考。

李欣洋在考場外受訪的視頻曝光後，許多網友稱讚他「超帥」、「滿滿青春活力」，更有人直呼「力壓九成九男明星」、「下個演藝圈天之驕子」。還有人說，「希望我兒子以後也能像他一樣」。